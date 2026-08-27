"С таким не демобилизуют": популярный артист-воин перенес операцию

Музыкант впервые в жизни перенес наркоз и поделился подробностями о своем состоянии.

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Сергей Мартынюк - мобилизация / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Мартынюк

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Известный украинский музыкант, писатель и фронтмен группы "Фіолет" Сергей "Колос" Мартынюк, который сейчас защищает страну в рядах ВСУ, перенес операцию. Об этом артист лично сообщил в Instagram, опубликовав фото прямо с больничной койки.

Как признался 38-летний исполнитель, это вмешательство стало первым в его жизни. Хирургическая процедура была необходима для восстановления голосовых связок.

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Сергею Мартынюку оперировали голосовые связки / фото: instagram.com, Сергей Мартынюк

"Первый за почти 39 лет жизни наркоз и первая операция. Ощущения, как с жесткого похмелья, про которые я уже успел забыть. Дали новый шанс моим голосовым связкам. Впереди недели тишины и реабилитации. В ноябре планирую концерты, поэтому настрой боевой", - поделился Сергей.

Певец также сразу пресек любые слухи и спекуляции касательно своей дальнейшей службы, заверив фанатов, что комиссоваться из армейских рядов из-за этой процедуры он не собирается.

Сергей Мартынюк - ВСУ / фото: instagram.com, Сергей Мартынюк

"И нет - с таким не демобилизуют. Спасибо всем, кто писал и поддерживал", - резюмировал артист.

Сергей Мартынюк - мобилизация

Напомним, что Сергей Мартынюк присоединился к Вооруженным силам Украины в конце мая 2024 года. Музыкант открыто сообщил в соцсетях, что решение вступить в ряды защитников было осознанным и добровольным.

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О группе: "Фиолет" "Фиолет" - украинская музыкальная группа, основанная зимой 2009 года в Луцке Сергеем (Колосом) Мартынюком и Андреем Олексюком, сообщает Википедия. Творческим лидером и вокалистом коллектива является Сергей Мартынюк. Музыканты активно выступают на украинской сцене, а в современный состав группы, помимо основателя, входят гитаристы Максим Мищенко и Роман Андрухив, бас-гитарист Вячеслав Короткий и барабанщик Руслан Бабаев.

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