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Смерть Хайден Панеттьери: представитель актрисы сделал загадочное заявление

Виталий Кирсанов
27 августа 2026, 16:15
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Представитель актрисы обратился к тем, кто действительно может располагать информацией, способной помочь следствию.
Близкие Панеттьери продолжают сотрудничать с правоохранителями
Близкие Панеттьери продолжают сотрудничать с правоохранителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

  • Представитель артистки призвал не доверять непроверенной информации
  • Близкие Панеттьери продолжают сотрудничать с правоохранителями

После смерти американской актрисы Хайден Панеттьери вокруг обстоятельств трагедии начали появляться различные слухи и версии. Представитель артистки призвал не доверять непроверенной информации и заявил, что ситуация значительно сложнее, чем может показаться из публичных сообщений. Об этом он рассказал изданию Us Weekly.

По словам представителя Панеттьери, после трагедии люди, которые не входили в близкий круг актрисы, начали публично высказывать предположения о произошедшем, не располагая достоверными сведениями.

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"Много людей, которые не были близки к Хайден, используют ее смерть как возможность подпитывать сплетни и спекуляции относительно ситуации, о которой они очень мало знали. Это глубокое неуважение к ее памяти и к тем, кто знал и любил ее и сейчас переживает эту огромную потерю", - заявил он.

Представитель актрисы также обратился к тем, кто действительно может располагать информацией, способной помочь следствию. Он призвал передавать такие сведения правоохранительным органам, а не обсуждать их в социальных сетях.

"Если у вас есть достоверная информация, которая может быть полезна, пожалуйста, обратитесь в правоохранительные органы, а не в социальные сети, чтобы публично спекулировать на теме того, что вы не до конца понимаете", - подчеркнул представитель.

Он отдельно отметил, что публичные обсуждения не дают полной картины произошедшего. По его словам, близкие Панеттьери продолжают сотрудничать с правоохранителями, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

"Эта история гораздо сложнее, чем то, что сейчас обсуждается публично, и ближайшее окружение Хайден активно сотрудничает со следствием, чтобы помочь обеспечить установление правды и надлежащее осуществление правосудия", - говорится в заявлении.

Хайден Панеттьери - причина смерти

Хайден Панеттьери ушла из жизни 16 августа 2026 года в апартаментах в Южной Каролине. Точные причины трагедии пока устанавливаются судебно-медицинской экспертизой, однако в качестве основной версии правоохранители рассматривают остановку сердца, вызванную возможной передозировкой.

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Про персону: Хайден Панеттьери

Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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