"Запретили петь и говорить": Надя Дорофеева оказалась в больнице

Артистке диагностировали кровоизлияние в голосовую связку.

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Надя Дорофеева оказалась в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

Надя Дорофеева прошла медицинское обследование

Врач обнаружил кровоизлияние в голосовой связке

Дорофеевой пришлось отменить ближайшие концерты и съемки

Украинская певица Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем, из-за которых ей пришлось обратиться к врачу. После обследования артистке диагностировали кровоизлияние в голосовую связку и на десять дней запретили не только петь, но и разговаривать. Об этом она написала в Instagram.

Незадолго до этого Дорофеева выступала на одном из мероприятий. Уже во время выступления она почувствовала дискомфорт в горле, однако решила, что причиной могла стать обычная усталость после концерта.

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На следующий день состояние певицы не улучшилось, поэтому она решила пройти медицинское обследование. Врач обнаружил кровоизлияние в голосовой связке.

"Вот я и съездила к врачу, и я с ужасными новостями. Мне запретили петь и говорить в ближайшие 10 дней. Произошло кровоизлияние в связки… Как это произошло, я до сих пор не понимаю. Еще вчера я пела на мероприятии - горло немного болело, но я подумала, что это просто концертное переутомление", - рассказала артистка.

По словам Дорофеевой, врач предупредил ее о серьезности состояния. Такая травма может привести к осложнениям и в некоторых случаях потребовать хирургического вмешательства. Однако сейчас есть возможность избежать операции, если соблюдать все рекомендации специалиста.

На ближайшее время певице назначен полный покой для голосовых связок. Ей запрещено петь и разговаривать, а также слушать музыку, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на голосовой аппарат.

Из-за этого Дорофеевой пришлось отменить ближайшие концерты, съемки и другие запланированные мероприятия.

"Мой врач говорит, что это очень опасно и серьезно. И чтобы предотвратить осложнения, мне нельзя петь, говорить и даже слушать музыку, чтобы связка не напрягалась. Поэтому мы вынуждены отменить все ближайшие выступления, съемки и другие планируемые активности. Сейчас надежда - обойтись без операции. Надеюсь, мы справимся", - поделилась певица.

инфографика: Главред

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О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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