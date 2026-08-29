Селин Дион вышла на публику впервые за два года: как она выглядит

Популярная певица скоро порадует своих поклонников большим концертом.

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Селин Дион показалась на прогулке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion, ua.depositphotos.com

Кратко:

Как выглядела певица

В каком образе она показалась

Популярная канадская певица Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике, чем сразу привлекла повышенное внимание.

Как пишет Page Six, её выход стал по-настоящему редким событием: в последние годы артистка практически не показывалась на публике из-за проблем со здоровьем.

видео дня

Селин Дион серьезно больна / скрин из видео

На этот раз звезду заметили в Париже, где она появилась на фоне подготовки к своему возвращению на сцену. Певица выглядела стильно и приветствовала поклонников, которые с нетерпением ждали её появления.

Посмотреть фото Селин Дион можно тут

Селин Дион появился на публике / ua.depositphotos.com

Как отмечают СМИ, это одно из немногих публичных появлений Дион за последние годы - ранее она почти полностью выпала из светской жизни после диагноза редкого неврологического заболевания.

Интерес к её выходу объясним: поклонники внимательно следят за состоянием артистки и надеются на её полноценное возвращение. Появление в Париже стало важным сигналом того, что певица постепенно возвращается к активной жизни и готовится вновь встретиться со своей аудиторией.

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Отметим, как сообщал Главред, украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.

Ранее также популярный украинский актер Владимир Горянский неожиданно заговорил об усыновлении.

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О персоне: Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира. Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

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