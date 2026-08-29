Селин Дион вышла на публику впервые за два года: как она выглядит

Кратко:
- Как выглядела певица
- В каком образе она показалась
Популярная канадская певица Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике, чем сразу привлекла повышенное внимание.
Как пишет Page Six, её выход стал по-настоящему редким событием: в последние годы артистка практически не показывалась на публике из-за проблем со здоровьем.
На этот раз звезду заметили в Париже, где она появилась на фоне подготовки к своему возвращению на сцену. Певица выглядела стильно и приветствовала поклонников, которые с нетерпением ждали её появления.
Посмотреть фото Селин Дион можно тут
Как отмечают СМИ, это одно из немногих публичных появлений Дион за последние годы - ранее она почти полностью выпала из светской жизни после диагноза редкого неврологического заболевания.
Интерес к её выходу объясним: поклонники внимательно следят за состоянием артистки и надеются на её полноценное возвращение. Появление в Париже стало важным сигналом того, что певица постепенно возвращается к активной жизни и готовится вновь встретиться со своей аудиторией.
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О персоне: Селин Дион
Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.
Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.
Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.
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