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"Страшно": телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом

Виталий Кирсанов
30 августа 2026, 12:58обновлено 30 августа, 13:35
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Константиновский решил, что за пределами Киева его семье будет безопаснее, поэтому вместе с женой отправился к ее родителям.
Фима Константиновский показал последствия атаки на дом родственников под Киевом
Фима Константиновский показал последствия атаки на дом родственников под Киевом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fimakonst

Кратко:

  • Артист показал кадры поврежденного жилья
  • Никто из членов семьи не пострадал

Украинский юморист и телеведущий Фима Константиновский рассказал о последствиях российской атаки на дом родителей его жены в Бучанском районе Киевской области. Артист показал кадры поврежденного жилья и признался, что вместе с супругой находился там во время удара.

Константиновский решил, что за пределами Киева его семье будет безопаснее, поэтому вместе с женой Лизой отправился к ее родителям. Однако во время атаки рядом с домом произошла детонация, из-за которой ударная волна выбила окна и двери.

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"За городом не так уж и безопаснее, когда боеприпасы складируют возле жилых домов. Мы вчера решили с Лизой остаться у ее родителей, и наша ставка не оправдалась. Все живы и здоровы - это главное. Детонация - это громко, долго, страшно и некруто", - написал ведущий в Instagram.

В публикации он также поделился фотографией комнаты, пол которой оказался усеян осколками разбитого стекла.

Несмотря на повреждения дома, главное, по словам Константиновского, что никто из членов семьи не пострадал.

'Страшно': телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом
Фото: instagram.com/fimakonst

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Дом лидера украинской рок-группы O.TORVALD и военнослужащего Жени Галича серьезно пострадал в результате очередного российского нападения на Киевскую область. Вражеский удар пришелся на село Мила Бучанского района.

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О персоне: Фима Константиновский

Фима Константиновский - украинский ведущий. Пять лет играл в команде КВН "Днепр". Около четырех – занимался стендапом в StandUp Dnepr City. Известен как ведущий шоу "Кохання на виживання" на Новом канале.

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