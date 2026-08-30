'Страшно': телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом

Кратко:
- Артист показал кадры поврежденного жилья
- Никто из членов семьи не пострадал
Украинский юморист и телеведущий Фима Константиновский рассказал о последствиях российской атаки на дом родителей его жены в Бучанском районе Киевской области. Артист показал кадры поврежденного жилья и признался, что вместе с супругой находился там во время удара.
Константиновский решил, что за пределами Киева его семье будет безопаснее, поэтому вместе с женой Лизой отправился к ее родителям. Однако во время атаки рядом с домом произошла детонация, из-за которой ударная волна выбила окна и двери.
"За городом не так уж и безопаснее, когда боеприпасы складируют возле жилых домов. Мы вчера решили с Лизой остаться у ее родителей, и наша ставка не оправдалась. Все живы и здоровы - это главное. Детонация - это громко, долго, страшно и некруто", - написал ведущий в Instagram.
В публикации он также поделился фотографией комнаты, пол которой оказался усеян осколками разбитого стекла.
Несмотря на повреждения дома, главное, по словам Константиновского, что никто из членов семьи не пострадал.
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Дом лидера украинской рок-группы O.TORVALD и военнослужащего Жени Галича серьезно пострадал в результате очередного российского нападения на Киевскую область. Вражеский удар пришелся на село Мила Бучанского района.
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О персоне: Фима Константиновский
Фима Константиновский - украинский ведущий. Пять лет играл в команде КВН "Днепр". Около четырех – занимался стендапом в StandUp Dnepr City. Известен как ведущий шоу "Кохання на виживання" на Новом канале.
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