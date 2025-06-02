Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

Фима Константиновский решил зря не терять время, когда все же повстречал девушку своей мечты.

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Фима Константиновский женился - детали отношений и свадьбы комика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fimakonst

Кратко:

Фима Константиновский обручился во второй раз в январе 2025 года

Сегодня пара расписалась

В марте 2024 года украинский ведущий, комик и участник "Лиги смеха" Фима Константиновский развелся с первой женой. Пара разошлась еще осенью 2021 года, но официально оформить это удалось далеко не сразу.

Новую возлюбленную, грумера Елизавету Нечипоренко, шоумен нашел благодаря приложению для знакомств. Влюбленные были вместе больше года, прежде чем Константиновский решился в конце января 2025 года позвать девушку замуж.

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Заветного дня жених и невеста ждали чуть больше трех месяцев, и сегодня в своем блоге в Instagram Константиновский объявил, что он и Лиза теперь муж и жена. На свадебном фото молодожены стоят под цветочной аркой со свидетельством о заключении брака в руках. "Поженились. Счастливы", - лаконично подписал снимок комик.

Константиновские решили не устраивать шумного праздника по случаю свадьбы, а в качестве поздравлений принимают донаты на нужды ВСУ.

Фима Константиновский женился - детали отношений и свадьбы комика / instagram.com/fimakonst

Примечательно, что Елизавета Нечипоренко ничего не знала про карьеру будущего мужа, поэтому его медийность не мешала паре строить отношения. Которые, к слову, развивались крайне стремительно. К примеру, они практически сразу после знакомства стали жить вместе.

Фима Константиновский женился - детали отношений и свадьбы комика / instagram.com/fimakonst

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Кто такой Фима Константиновский Фима Константиновский - украинский ведущий. Пять лет играл в команде КВН "Днепр". Около четырех – занимался стендапом в StandUp Dnepr City. Известен как ведущий шоу "Кохання на виживання" на Новом канале.

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