"Слишком дорого": Денисенко обвинили из-за украшения на красной дорожке

Украинская актриса заявила, что удаляет Threads из-за хейта вокруг ее образа для Одесского кинофестиваля.

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Наталка Денисенко - скандал с плагиатом украшения / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Основательница бренда Nadiia World обвинила Наталку Денисенко

Какими аргументами актриса оправдывала копирование тиары

Как пользователи сети отреагировали на оправдания звезды

Украинская актриса Наталка Денисенко оказалась в центре громкого скандала из-за украшения, с которым она появилась на красной дорожке Одесского международного кинофестиваля. Основательница бренда Nadiia World Надежда Шаповал в Threads публично обвинила артистку в копировании дизайна.

По словам Шаповал, накануне кинофестиваля к ней обратились с просьбой предоставить авторскую восковую тиару для образа Денисенко. Бренд ответил отказом, пояснив, что это хрупкая ручная работа. Однако позже актриса вышла на публичное мероприятие в украшении, которое практически один в один повторяло оригинал.

видео дня

Пост Надежды Шаповал / скрин из Threads

"Для меня это не вопрос конкуренции. Это вопрос авторства и этики", - заявила Надежда Шаповал.

Денисенко молчать не стала и ответила на претензии. Актриса призналась, что хотела приобрести венок, но цена в 8000 гривен показалась ей слишком высокой для одного выхода. Поэтому она обратилась к другому мастеру, использовав фото бренда лишь как "референс подобной формы".

Реакция Наталки Денисенко на обвинения в плагиате / скрин из Threads

"Перед событием я обратилась к вам о возможности взять ваш веночек, но 8000 было для меня слишком дорого для одного выхода. Через некоторое время вы предложили подарить мне его, за что я искренне благодарна, но на тот момент я уже заказала украшение, используя ваши фото только как референс подобной формы", - оправдалась актриса.

Однако отговорки про "вдохновение" вызвали шквал жесткой критики в Threads. Пользователи подчеркнули, что создание точной копии чужого дизайна из-за дороговизны оригинала - это обесценивание чужого труда.

Наталка Денисенко на Одесском кинофестивале / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Вдохновиться референсом" и воссоздать чужой авторский дизайн 1 в 1 у другого мастера только потому, что оригинал "слишком дорогой" - это не референс, а подделка... Вместо того чтобы честно признать неэтичный поступок, вы перекладываете ответственность на автора, обвиняя ее в хайпе"

"В этой ситуации достаточно было честно признать ошибку, извиниться и указать авторство. Вместо этого вы называете обвинения беспочвенными, одновременно фактически подтверждая их основу. Именно такая реакция и вызывает еще большее возмущение"

"За 8к я бы тоже на один выход такое не купила... Я конечно не оправдываю Наталию, но можно было бы найти что-то другое по доступной цене"

"Найти другое - да. Скопировать чужой дизайн 1в1 - нет"

Наталка Денисенко удалила Threads / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

В результате шквала негативных комментариев Наталка Денисенко пожаловалась на атмосферу в сети и заявила, что удалит приложение со своего телефона.

"Очень не люблю Threads - люди собираются, чтобы полить грязью друг друга. Удалю лучше", - подытожила актриса.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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