"Слишком дорого": Денисенко обвинили из-за украшения на красной дорожке

Вы узнаете:
- Основательница бренда Nadiia World обвинила Наталку Денисенко
- Какими аргументами актриса оправдывала копирование тиары
- Как пользователи сети отреагировали на оправдания звезды
Украинская актриса Наталка Денисенко оказалась в центре громкого скандала из-за украшения, с которым она появилась на красной дорожке Одесского международного кинофестиваля. Основательница бренда Nadiia World Надежда Шаповал в Threads публично обвинила артистку в копировании дизайна.
По словам Шаповал, накануне кинофестиваля к ней обратились с просьбой предоставить авторскую восковую тиару для образа Денисенко. Бренд ответил отказом, пояснив, что это хрупкая ручная работа. Однако позже актриса вышла на публичное мероприятие в украшении, которое практически один в один повторяло оригинал.
"Для меня это не вопрос конкуренции. Это вопрос авторства и этики", - заявила Надежда Шаповал.
Денисенко молчать не стала и ответила на претензии. Актриса призналась, что хотела приобрести венок, но цена в 8000 гривен показалась ей слишком высокой для одного выхода. Поэтому она обратилась к другому мастеру, использовав фото бренда лишь как "референс подобной формы".
"Перед событием я обратилась к вам о возможности взять ваш веночек, но 8000 было для меня слишком дорого для одного выхода. Через некоторое время вы предложили подарить мне его, за что я искренне благодарна, но на тот момент я уже заказала украшение, используя ваши фото только как референс подобной формы", - оправдалась актриса.
Однако отговорки про "вдохновение" вызвали шквал жесткой критики в Threads. Пользователи подчеркнули, что создание точной копии чужого дизайна из-за дороговизны оригинала - это обесценивание чужого труда.
"Вдохновиться референсом" и воссоздать чужой авторский дизайн 1 в 1 у другого мастера только потому, что оригинал "слишком дорогой" - это не референс, а подделка... Вместо того чтобы честно признать неэтичный поступок, вы перекладываете ответственность на автора, обвиняя ее в хайпе"
"В этой ситуации достаточно было честно признать ошибку, извиниться и указать авторство. Вместо этого вы называете обвинения беспочвенными, одновременно фактически подтверждая их основу. Именно такая реакция и вызывает еще большее возмущение"
"За 8к я бы тоже на один выход такое не купила... Я конечно не оправдываю Наталию, но можно было бы найти что-то другое по доступной цене"
"Найти другое - да. Скопировать чужой дизайн 1в1 - нет"
В результате шквала негативных комментариев Наталка Денисенко пожаловалась на атмосферу в сети и заявила, что удалит приложение со своего телефона.
"Очень не люблю Threads - люди собираются, чтобы полить грязью друг друга. Удалю лучше", - подытожила актриса.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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