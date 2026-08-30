Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не хочу играть": Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны

Виталий Кирсанов
30 августа 2026, 14:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Артистка вышла на связь с подписчиками и рассказала, почему продолжает говорить по-русски.
Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны
Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Кратко:

  • Каменских заявила, что вместе с мужем с первых дней войны поддерживает Украину
  • Артистка подчеркнула, что воспринимает Украину как свою родину

Певица Настя Каменских решила публично прокомментировать свою позицию относительно войны в Украине после скандала вокруг видео, в котором обсуждался языковой вопрос.

Артистка вышла на связь с подписчиками в Instagram и рассказала, почему продолжает говорить по-русски, а также напомнила о своей деятельности в поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения.

видео дня

Каменских заявила, что вместе с мужем, рэпером Потапом, с первых дней войны поддерживает Украину и участвовала в благотворительных концертах за рубежом.

"Ненавижу озвучивать вещи, которые, как мне кажется, очевидны. Какая у нас с Лешей позиция? Мы украинцы, с начала войны мы объездили полмира с благотворительными концертами. Собрали миллионы долларов для Украины, и я не пытаюсь оправдываться. Тогда каждый делал и делает то, что мог", - сказала певица.

Она подчеркнула, что за годы карьеры у нее сформировалась тесная связь с аудиторией и ей небезразлично отношение поклонников к происходящему.

"Но мы с вами 20 лет вместе, и мне не всё равно на вас. Вы для меня не возможность хайпонуть, вы - люди, которые проживали под наши песни свои жизни и доверяли нам своё счастье и горе, поэтому говорю с вами честно", - добавила Каменских.

По словам певицы, с самого начала полномасштабной войны она публично говорила в международных СМИ о российской агрессии и называла Россию страной-агрессором.

Каменских также объяснила, что ее переход на украинский язык не был попыткой соответствовать образу "правильной" или "патриотичной" артистки.

"Я не делала это для того, чтобы вписаться в пантеон правильных, святых и патриотичных артистов. И в какой-то момент полностью перешла на украинский язык тоже не по этой причине", - заявила она.

Артистка подчеркнула, что воспринимает Украину как свою родину и хочет, чтобы ее жители не страдали из-за войны.

"Я родилась в этой стране и была с ней и в радости, и в горе. И всегда буду поддерживать наших замечательных людей, которые не заслуживают такой жизни. Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и не хочу играть в "ура-патриотизм" и ходить в вышиванках, говоря о несокрушимых людях. Я хочу, чтобы эти люди не умирали!" - подчеркнула певица.

Отдельно Каменских высказалась о языковом вопросе. Она заявила, что продолжает использовать русский язык в повседневном общении, поскольку говорит на нем с детства.

"Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором хочет. Не язык определяет человеческие качества и позицию. Поэтому Потап и Настя никогда не отказывались от своей родины, пусть даже родина отказалась от нас", - резюмировала артистка.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

ad

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что фронтмен группы "Фіолет" и военнослужащий ВСУ Сергей "Колос" Мартынюк перенес хирургическое вмешательство. На своей странице в Instagram музыкант поделился кадром из больничной палаты, где проходит восстановление, и поблагодарил врачей за помощь.

Дом лидера украинской рок-группы O.TORVALD и военнослужащего Жени Галича серьезно пострадал в результате очередного российского нападения на Киевскую область. Вражеский удар пришелся на село Мила Бучанского района.

Читайте также:

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Потап и Настя Настя Каменских Потап Алексей Потапенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

14:32Украина
Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

12:43Война
Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

Где нельзя хранить муку дома — приметы предков о богатстве в доме

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

Последние новости

15:10

Где искать грибы в лесу: 3 главных признака, которые гарантируют полную корзину

14:49

Грязь на подошве исчезнет за минуты: простая смесь, которая вернёт белизну

14:44

Гороскоп Таро на завтра 31 августа: Ракам - перерыв, Стрельцам - избегать проблем

14:32

Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

14:14

"Переживаю новый этап": Горовая показала взрослых детей и сделала признание

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
14:09

"Не хочу играть": Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны

14:04

Как называли детей более 100 лет назад: необычные варианты имен

13:54

Почему лавровый лист портит борщ: какая недорогая специя изменит вкус блюда

13:31

Где категорически нельзя хранить масло: правила, которые сохранят продукт

Реклама
13:29

"Не уверен, что могу быть с тобой": муж Тодоренко принял решение

13:18

Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

13:15

"Слишком дорого": Денисенко обвинили из-за украшения на красной дорожке

13:05

Китайский гороскоп 31 августа — 6 сентября: Крысам — мир, Тиграм — равновесие

12:58

"Страшно": телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом

12:45

Гороскоп Таро на сентябрь 2026: кому стоит опасаться искушений и манипуляцийВидео

12:43

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

12:19

Как сушить одежду после стирки, чтобы потом её не гладить — лайфхак

12:12

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

11:59

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

Реклама
11:43

Сытный салат на ужин за 7 минут: рецепт очень вкусного блюда из колбасок

11:32

Кого ждет огромный успех и сила: гороскоп Таро на сентябрь 2026 годаВидео

11:19

Сломается в мгновение: 5 вещей, которые категорически нельзя убирать пылесосом

10:59

Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

10:57

"Самая большая награда": Федишин высказалась после громкого возмущения мужа

10:52

Армия РФ начала подготовку к массированным ударам по энергетике Украины

10:50

Любовный гороскоп 31 августа – 6 сентября: Стрельцам — равновесие, Рыбам — решение

10:34

Путин может закончить войну, но есть нюанс: Стубб назвал условие для мира

10:32

Растения против негативной энергии: что стоит повесить над дверью для защиты дома

10:20

Изобилие и денежный успех: что карты Таро сулят Овнам в сентябре 2026Видео

09:59

"Волной сбило с ног": известный певец оказался в эпицентре атаки РФ

09:57

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

09:49

Партизаны сорвали снабжение российских войск под Купянском – детали

09:05

Землю накрыл геомагнитный шторм G1: когда закончится магнитная буря

08:48

Почему 31 августа нельзя дарить или принимать подарки: какой церковный праздник

08:35

Дроны долетели до Ленинградской области: в России горят НПЗ и аэродром

08:10

Почему глава ЦРУ срочно летал в Москву: Невзлин объяснил, что задумал Кремльмнение

07:54

Встреча Зеленского, Путина и Трампа: в США предложили провести новые переговоры

07:26

Киев содрогался от взрывов: Россия атаковала столицу, есть пострадавшиеФото

05:58

Гороскоп на завтра, 31 августа: Овнам — неожиданности, Стрельцам — перемены

Реклама
05:11

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

04:39

Почему всё больше людей всегда носят с собой зажим для хлебаВидео

04:04

Зачем брызгать уксус на вилки и ножи: малоизвестный кухонный прием

03:33

Почему не стоит выбрасывать картонные втулки: 5 гениальных способов применения

29 августа, суббота
23:40

Война затянется не на 1 год: экс-посол в США раскрыл худший сценарий

23:32

Что носить девушкам с широкими бедрами: дизайнер назвал стильные приемы

23:18

"Максим свой кокос показывает": Галкин заинтриговал фото на пляже

23:00

Мишель Обама сделала неожиданное признание о своих дочерях Малии и Саше

22:53

РФ массированно атакует дронами: в Киеве гремят взрывы, пылает многоэтажкаВидео

22:24

Три знака китайского зодиака забудут о проблемах: кому улыбнется удача

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять