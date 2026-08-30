"Не хочу играть": Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны

Артистка вышла на связь с подписчиками и рассказала, почему продолжает говорить по-русски.

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Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Кратко:

Каменских заявила, что вместе с мужем с первых дней войны поддерживает Украину

Артистка подчеркнула, что воспринимает Украину как свою родину

Певица Настя Каменских решила публично прокомментировать свою позицию относительно войны в Украине после скандала вокруг видео, в котором обсуждался языковой вопрос.

Артистка вышла на связь с подписчиками в Instagram и рассказала, почему продолжает говорить по-русски, а также напомнила о своей деятельности в поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения.

видео дня

Каменских заявила, что вместе с мужем, рэпером Потапом, с первых дней войны поддерживает Украину и участвовала в благотворительных концертах за рубежом.

"Ненавижу озвучивать вещи, которые, как мне кажется, очевидны. Какая у нас с Лешей позиция? Мы украинцы, с начала войны мы объездили полмира с благотворительными концертами. Собрали миллионы долларов для Украины, и я не пытаюсь оправдываться. Тогда каждый делал и делает то, что мог", - сказала певица.

Она подчеркнула, что за годы карьеры у нее сформировалась тесная связь с аудиторией и ей небезразлично отношение поклонников к происходящему.

"Но мы с вами 20 лет вместе, и мне не всё равно на вас. Вы для меня не возможность хайпонуть, вы - люди, которые проживали под наши песни свои жизни и доверяли нам своё счастье и горе, поэтому говорю с вами честно", - добавила Каменских.

По словам певицы, с самого начала полномасштабной войны она публично говорила в международных СМИ о российской агрессии и называла Россию страной-агрессором.

Каменских также объяснила, что ее переход на украинский язык не был попыткой соответствовать образу "правильной" или "патриотичной" артистки.

"Я не делала это для того, чтобы вписаться в пантеон правильных, святых и патриотичных артистов. И в какой-то момент полностью перешла на украинский язык тоже не по этой причине", - заявила она.

Артистка подчеркнула, что воспринимает Украину как свою родину и хочет, чтобы ее жители не страдали из-за войны.

"Я родилась в этой стране и была с ней и в радости, и в горе. И всегда буду поддерживать наших замечательных людей, которые не заслуживают такой жизни. Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и не хочу играть в "ура-патриотизм" и ходить в вышиванках, говоря о несокрушимых людях. Я хочу, чтобы эти люди не умирали!" - подчеркнула певица.

Отдельно Каменских высказалась о языковом вопросе. Она заявила, что продолжает использовать русский язык в повседневном общении, поскольку говорит на нем с детства.

"Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором хочет. Не язык определяет человеческие качества и позицию. Поэтому Потап и Настя никогда не отказывались от своей родины, пусть даже родина отказалась от нас", - резюмировала артистка.

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О персоне: Настя Каменских Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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