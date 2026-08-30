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"Переживаю новый этап": Горовая показала взрослых детей и сделала признание

Кристина Трохимчук
30 августа 2026, 14:14
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Музыкальный продюсер поделилась личными переживаниями.
Ирина Горовая показала детей
Ирина Горовая показала детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая

Вы узнаете:

  • Почему Ирине Горовой непросто дается самостоятельность ее детей
  • Где сейчас живут и чем занимаются дочь и сын продюсерки

Украинская продюсерка Ирина Горовая призналась, что сейчас переживает непростой эмоциональный этап, связанный со взрослением детей. Фотографиями с дочерью и сыном знаменитость поделилась в Instagram.

Как призналась Горовая, в ее жизни стало гораздо меньше бытовой заботы, совместных планов и привычных ежедневных вопросов, из которых годами складывался ее график.

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"Я, как мама, в последнее время переживаю новый для себя этап. Когда дети, которые еще вчера составляли большую часть моей жизни и всегда были рядом, постепенно начали жить своей собственной жизнью. И вдруг стало меньше ежедневных "где ты?", "когда вернешься?", "ты поел?", совместных планов на выходные..." - поделилась звезда.

Дети Ирины Горовой - Андрей и Наталья
Дети Ирины Горовой - Андрей и Наталья / фото: instagram.com, Ирина Горовая

Сейчас 28-летняя дочь Наталья уже строит собственную семейную жизнь в браке, а 17-летний сын Андрей учится за границей и приезжает домой лишь в гости. Горовая отмечает, что невероятно гордится ими, но не хочет делать вид, будто сепарация дается ей легко:

"Моя дочь замужем - с этим я уже смирилась. Сын - за границей на учебе и теперь приезжает "в гости". Конечно, я ими очень горжусь, очень их люблю, и именно этого для них и хотела. Но притворяться, что принять их взросление и самостоятельность дается мне легко, не стану".

Ирина Горовая с сыном от Потапа
Ирина Горовая с сыном от Потапа / фото: instagram.com, Ирина Горовая

Впрочем, освободившееся время продюсер решила направить на собственное развитие, учебу, новые проекты и путешествия.

"Мне близка мысль, что сепарация детей - это возможность вернуться к себе, что-то в себе развить. Поэтому я начала искать новые смыслы - в работе, путешествиях, учебе, новых проектах, в себе… Наполняю это освободившееся пространство. И оказывается, это тоже очень интересная часть взросления - только уже моего", - подытожила Горовая.

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О персоне: Ирина Горовая

Ирина Горова – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.
С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

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