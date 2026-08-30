"Совсем не осталось сил": Суханов откровенно рассказал о борьбе с болезнью

Телеведущий признался, что годами жил с тяжелым заболеванием.

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Алексей Суханов сообщил о диагнозе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алексей Суханов

Вы узнаете:

Как Алексей Суханов узнал о своем диагнозе

Сколько лет ведущий жил с болезнью, не подозревая о ней

Что стало причиной развития диабета

Украинский телеведущий Алексей Суханов откровенно поделился подробностями о своем здоровье в интервью РБК-Украина. Как выяснилось, он годами жил с сахарным диабетом, даже не подозревая об опасном заболевании.

Суханов списывал постоянную усталость на напряженный съемочный ритм и продолжал выходить на площадку через силу. Правду о своем состоянии ведущий узнал лишь спустя шесть лет после начала развития болезни, когда симптомы стали невыносимыми.

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Алексей Суханов / фото: instagram.com, Алексей Суханов

"Когда у меня действительно уже совсем не осталось сил, и когда врач посмотрел на мои анализы и в крайней растерянности сказал: "Я не знаю, как вы еще держитесь", - именно так я и узнал о своем диабете", - вспомнил ведущий.

Шоумен подчеркнул, что диабет вовсе не всегда связан с употреблением сахара или сладостей. Главным триггером для организма, по его мнению, стали постоянные перегрузки.

Алексей Суханов / фото: instagram.com, Алексей Суханов

"Сахарный диабет - это не только от сладостей. Это стрессы, в этом огромная проблема", - резюмировал Суханов.

Ведущий добавил, что не любит жаловаться на здоровье, ведь у украинцев сегодня есть множество других серьезных проблем.

Алексей Суханов / инфографика: Главред

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О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

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