Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Так по-русски": Танчинец прошелся по Каменских за слова о "тоталитарном режиме"

Кристина Трохимчук
31 августа 2026, 10:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ эмоционально отреагировал на скандальное заявление певицы.
Сергей Танчинец раскритиковал Настю Каменских
Сергей Танчинец раскритиковал Настю Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Танчинец, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Позиция Насти Каменских по поводу войны в Украине
  • Как на заявление певицы отреагировал Сергей Танчинец

В украинском шоу-бизнесе разгорелся очередной громкий скандал. Поводом для обсуждений стало видео Насти Каменских, в котором она публично высказала свою позицию по поводу войны и патриотизма. На скандальное заявление исполнительницы отреагировал фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец в Facebook.

Певица заявила, что не намерена больше "поддерживать происходящее" в Украине и носить вышиванку ради демонстрации своей любви к родине. Она также заявила, что с начала войны говорила в международных СМИ о России как о стране-агрессоре, напавшей на Украину, но желает лишь прекращения боевых действий и смертей сограждан.

видео дня

"Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и не хочу играть в "ура-патриотизм" и ходить в вышиванках, говоря о несокрушимых людях. Я хочу, чтобы эти люди не умирали!" - высказалась Каменских.

Настя Каменских
Настя Каменских про войну в Украине / фото: instagram.com, Потап

Кроме того, исполнительница отдельно затронула языковой вопрос, попытавшись объяснить, почему продолжает использовать русский язык. По ее словам, этот выбор связан с ее детством.

"Почему я говорю по-русски? Потому что я говорю на этом языке с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве, который не принадлежит ни России, ни тоталитарному режиму", - добавила артистка.

На эти слова жестко отреагировал лидер рок-группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец. Музыкант не стал подбирать мягких выражений и раскритиковал позицию коллеги по сцене. Певца удивило заявление о "тоталитарном режиме", который якобы пытается захватить "русскоязычный Киев".

Сергей Танчинец - Без обмежень
Сергей Танчинец - Без обмежень / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

"Глянул видео Насти, про то что Киев не принадлежит ни России, ни внимание - тоталитарному режиму… Так вот, словно посмотрел "старые песни о главном". Так по-русски", - заявил Танчинец.

По мнению певца, случай Насти Каменских показывает, как артисты, которые не изменили свои взгляды после начала полномасштабного вторжения, наконец показывают свое настоящее лицо.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певица Светлана Тарабарова вместе с тремя детьми была вынуждена срочно покинуть свой дом в Киевской области. После пережитой вражеской атаки и масштабных разрушений поблизости артистка приняла решение эвакуироваться ради безопасности семьи.

Также в украинских соцсетях разгорелось бурное обсуждение возможного нового визита Анджелины Джоли в Украину. Позже появились кадры из Тернополя, где женщину, похожую на Джоли, засняли в одном из местных ресторанов.

Читайте также:

О персоне: Сергей Танчинец

Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Настя Каменских новости шоу бизнеса Сергей Танчинец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

11:56Украина
Маск может предоставить Украине важную помощь для ударов по РФ, но есть условие

Маск может предоставить Украине важную помощь для ударов по РФ, но есть условие

11:42Война
Дроны добрались до Екатеринбурга: возле склада Wildberries вспыхнул пожар

Дроны добрались до Екатеринбурга: возле склада Wildberries вспыхнул пожар

11:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

"Совсем не осталось сил": Суханов откровенно рассказал о борьбе с болезнью

"Совсем не осталось сил": Суханов откровенно рассказал о борьбе с болезнью

Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

Последние новости

12:00

Магнит для богатства и мира: какой вазон защищает дом от сглаза

11:56

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

11:43

Где категорически не стоит вешать иконы: 2 запрещенных места в доме

11:42

Маск может предоставить Украине важную помощь для ударов по РФ, но есть условие

11:35

Дроны добрались до Екатеринбурга: возле склада Wildberries вспыхнул пожар

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
11:32

Таро-прогноз на сентябрь 2026: кто станет главным триумфатором месяцаВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 1 сентября: Обезьянам - перемены, Кроликам - анализ

10:56

Как убрать заломы на обуви за 30 секунд: классный лайфхак на осень

10:38

Кого ждет время праздников и подарков: прогноз Таро на сентябрь 2026

Реклама
10:36

"Так по-русски": Танчинец прошелся по Каменских за слова о "тоталитарном режиме"

10:32

Киевщину атакуют реактивные БПЛА: вспыхнул масштабный пожар

10:14

Знают единицы: как часто нужно пылесосить, чтобы дома было всегда чисто

10:13

"Голые" помидоры по-херсонски: быстрый рецепт ароматной закуски с чесноком и зеленью

10:03

Гороскоп на завтра, 1 сентября: Весам — прибыль, Водолеям — ссора

09:51

"Мы не выдержали": Светлана Тарабарова выехала с тремя детьми

09:37

Путин принял важное решение по войне в Украине, чтобы сохранить свою жизнь - СМИ

09:30

РФ атаковала терминал "Новой почты" на Одесчине: вспыхнул масштабный пожар - детали

08:55

Салат из баклажанов, который понравится всем: простой рецепт за 25 минут

08:36

Правильный вариант знают единицы: как по-украински сказать "дальнобойщик"

08:32

Какие украинские имена звучат необычно за рубежом: иностранцы могут не понять

Реклама
08:01

РФ с ночи терроризирует Украину: есть раненые и разрушения, какие последствия в регионах

07:59

Силы обороны восстановили контроль: в ISW сообщили о важном прорыве на фронте

07:04

Пророссийские силы в Германии хотят прекратить помощь Украине: что они задумали

06:25

Портников о Путине: "Гаага не стала панацеей от появления новых младичей"мнение

05:30

Последние минуты Солнца: ученые раскрыли катастрофический сценарий

04:44

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

03:28

Одежда будет как новая: как за 30 секунд отстирать следы от ручки с ткани

02:56

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

01:05

Сенсационная находка в недрах Земли: ученые ошеломили загадочным открытием

30 августа, воскресенье
23:36

"Беспощадный бунт" в РФ: Жданов назвал главное условие восстания

22:52

Секрет хрустящего картофеля раскрыт: шеф-повар советует добавить необычный ингредиент

22:44

Федоров раскрыл вероятные сроки завершения войны и назвал главное условие

22:19

Под Киевом прогремели мощные взрывы: вспыхнул масштабный пожар – первые детали атаки РФ

21:28

Плесень исчезнет на глазах: копеечное средство мгновенно решит проблемуВидео

21:15

"Мы на этапе осознания": Денисенко посоветовал, как дальше жить украинцаммнение

20:48

Садоводы назвали 6 растений, которые обязательно нужно обрезать в сентябре

20:43

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осениВидео

20:26

Зеленский анонсировал переговоры с США: Кремль ответил на идею встречи лидеровВидео

20:18

С кондиционера идет слабый поток воздуха: что обязательно нужно проверить

Реклама
19:27

Отбеливатель больше не нужен: какую ошибку совершают при чистке унитазаВидео

19:09

ВСУ отвоевали территорию на важном участке фронта: DeepState обновил карту

18:28

РФ бьет по ТЦ и складам: украинцам назвали, какие продукты будут в дефиците

18:05

Массированный ракетный удар по Белгороду: после серии прилетов город затянуло дымомФото

17:41

Анджелина Джоли тайно прибыла в Украину - где заметили звездуВидео

17:31

В Украине резко подешевел популярный фрукт: сколько теперь стоит килограмм

17:29

Стиралка прослужит гораздо дольше: хитрый способ от плесени и засоровВидео

16:54

Какие брюки носить осенью вместо джинсов: стилистка показала 5 модных моделейВидео

16:54

Монстера будет пышной и здоровой: чем подкормить ее в начале осени

16:29

Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять