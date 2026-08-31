"Так по-русски": Танчинец прошелся по Каменских за слова о "тоталитарном режиме"

Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ эмоционально отреагировал на скандальное заявление певицы.

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Сергей Танчинец раскритиковал Настю Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Танчинец, Настя Каменских

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Позиция Насти Каменских по поводу войны в Украине

Как на заявление певицы отреагировал Сергей Танчинец

В украинском шоу-бизнесе разгорелся очередной громкий скандал. Поводом для обсуждений стало видео Насти Каменских, в котором она публично высказала свою позицию по поводу войны и патриотизма. На скандальное заявление исполнительницы отреагировал фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец в Facebook.

Певица заявила, что не намерена больше "поддерживать происходящее" в Украине и носить вышиванку ради демонстрации своей любви к родине. Она также заявила, что с начала войны говорила в международных СМИ о России как о стране-агрессоре, напавшей на Украину, но желает лишь прекращения боевых действий и смертей сограждан.

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"Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и не хочу играть в "ура-патриотизм" и ходить в вышиванках, говоря о несокрушимых людях. Я хочу, чтобы эти люди не умирали!" - высказалась Каменских.

Настя Каменских про войну в Украине / фото: instagram.com, Потап

Кроме того, исполнительница отдельно затронула языковой вопрос, попытавшись объяснить, почему продолжает использовать русский язык. По ее словам, этот выбор связан с ее детством.

"Почему я говорю по-русски? Потому что я говорю на этом языке с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве, который не принадлежит ни России, ни тоталитарному режиму", - добавила артистка.

На эти слова жестко отреагировал лидер рок-группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец. Музыкант не стал подбирать мягких выражений и раскритиковал позицию коллеги по сцене. Певца удивило заявление о "тоталитарном режиме", который якобы пытается захватить "русскоязычный Киев".

Сергей Танчинец - Без обмежень / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

"Глянул видео Насти, про то что Киев не принадлежит ни России, ни внимание - тоталитарному режиму… Так вот, словно посмотрел "старые песни о главном". Так по-русски", - заявил Танчинец.

По мнению певца, случай Насти Каменских показывает, как артисты, которые не изменили свои взгляды после начала полномасштабного вторжения, наконец показывают свое настоящее лицо.

Настя Каменских / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что певица Светлана Тарабарова вместе с тремя детьми была вынуждена срочно покинуть свой дом в Киевской области. После пережитой вражеской атаки и масштабных разрушений поблизости артистка приняла решение эвакуироваться ради безопасности семьи.

Также в украинских соцсетях разгорелось бурное обсуждение возможного нового визита Анджелины Джоли в Украину. Позже появились кадры из Тернополя, где женщину, похожую на Джоли, засняли в одном из местных ресторанов.

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О персоне: Сергей Танчинец Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

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