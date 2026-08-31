"Так по-русски": Танчинец прошелся по Каменских за слова о "тоталитарном режиме"

Вы узнаете:
- Позиция Насти Каменских по поводу войны в Украине
- Как на заявление певицы отреагировал Сергей Танчинец
В украинском шоу-бизнесе разгорелся очередной громкий скандал. Поводом для обсуждений стало видео Насти Каменских, в котором она публично высказала свою позицию по поводу войны и патриотизма. На скандальное заявление исполнительницы отреагировал фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец в Facebook.
Певица заявила, что не намерена больше "поддерживать происходящее" в Украине и носить вышиванку ради демонстрации своей любви к родине. Она также заявила, что с начала войны говорила в международных СМИ о России как о стране-агрессоре, напавшей на Украину, но желает лишь прекращения боевых действий и смертей сограждан.
"Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и не хочу играть в "ура-патриотизм" и ходить в вышиванках, говоря о несокрушимых людях. Я хочу, чтобы эти люди не умирали!" - высказалась Каменских.
Кроме того, исполнительница отдельно затронула языковой вопрос, попытавшись объяснить, почему продолжает использовать русский язык. По ее словам, этот выбор связан с ее детством.
"Почему я говорю по-русски? Потому что я говорю на этом языке с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве, который не принадлежит ни России, ни тоталитарному режиму", - добавила артистка.
На эти слова жестко отреагировал лидер рок-группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец. Музыкант не стал подбирать мягких выражений и раскритиковал позицию коллеги по сцене. Певца удивило заявление о "тоталитарном режиме", который якобы пытается захватить "русскоязычный Киев".
"Глянул видео Насти, про то что Киев не принадлежит ни России, ни внимание - тоталитарному режиму… Так вот, словно посмотрел "старые песни о главном". Так по-русски", - заявил Танчинец.
По мнению певца, случай Насти Каменских показывает, как артисты, которые не изменили свои взгляды после начала полномасштабного вторжения, наконец показывают свое настоящее лицо.
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О персоне: Сергей Танчинец
Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).
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