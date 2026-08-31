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"Мы не выдержали": Светлана Тарабарова выехала с тремя детьми

Кристина Трохимчук
31 августа 2026, 09:51
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Украинская певица пережила самую страшную ночь с начала полномасштабной войны и приняла решение о срочной эвакуации.
Светлана Тарабарова переехала из Киевской области
Светлана Тарабарова переехала из Киевской области / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

Вы узнаете:

  • Как дети Светланы Тарабаровой отреагировали на обстрел
  • Какое важное решение приняла певица после пережитого

Известная певица и мать троих детей Светлана Тарабарова рассказала о тяжелом решении, которое она приняла после мощной атаки РФ на Киевскую область. В Instagram артистка сообщила, что эвакуировалась вместе с детьми в более безопасный регион.

Певица призналась, что взрывы и детонация после российского обстрела в ночь на 29 августа были настолько мощными, что дети испытали настоящий шок и впервые так сильно испугались.

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Светлана Тарабарова с дочкой прячутся от обстрела
Светлана Тарабарова с дочкой прячутся от обстрела / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

"Я не знаю, как спокойно описать то, что мы пережили… Дым, пожары, детонации продолжаются. Дети плакали впервые от взрывов. Я растерялась, давно такого не было. Этот день точно изменит всё в голове…", - написала Тарабарова.

Причиной страшной ночи стало попадание российских снарядов в склады в Киевской области. Пережитое стало переломным моментом для семьи. Певица призналась, что "эта ночь изменила все", и приняла решение немедленно покинуть свой дом. Оставив на втором плане комфорт и рабочие планы, Тарабарова вместе с детьми эвакуировалась в более безопасный регион страны, не разглашая своего точного местоположения.

Дети Светланы Тарабаровой
Дети Светланы Тарабаровой / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

"Мы не выдержали. Эвакуировались в более спокойную область. Спасибо еще раз всем, кто волнуется и написал теплые слова. Жизнь - самая ценная из наших дорог", - с грустью подытожила артистка.

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О персоне: Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова - украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса, обладательница национальной музыкальной премии "Песня года 2014", номинант национальных музыкальных премий. Бывшая солистка поп-группы Real O, сообщает Википедия.

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