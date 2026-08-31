"Волной отбросило мою машину": Гросу пережила прилет в отель под Киевом

Вы узнаете:
- Алина Гросу рассказала о прилете в отель
- Какое счастливое совпадение спасло жизнь певице и ее семье
Популярная певица Алина Гросу поделилась жуткой историей о том, как оказалась в эпицентре очередной вражеской атаки РФ по Киевской области. Исполнительница показала последствия удара в Instagram.
Во время обстрела был частично разрушен отельный комплекс в селе Милая, куда как раз заселилась артистка. Звезда приехала в столицу ради премьеры своей новой песни и могла в это время уже отдыхать в номере. От трагедии ее спасла случайность - она просто задержалась на рабочей встрече и не успела зайти внутрь здания.
"Это ключ от моего номера, в который я заселилась по приезде в столицу, чтобы провести премьеру песни. Один из этих номеров мой, вернее, оконная рама от него. Все произошло на моих глазах. Ударной волной отбросило мою машину. Я просто задержалась на встрече и не зашла внутрь…" - откровенно рассказала Гросу.
На опубликованных певицей кадрах видны масштабные разрушения гостиницы. Верхние этажи здания полностью выгорели и обуглились, крыша была разрушена, а металлоконструкции перекрытий от взрыва вывернуло наружу. В окнах не осталось ни стекол, ни рам, а сами стены фасада покрыты черным нагаром от вспыхнувшего после удара пожара. В руках Алина держала сохранившуюся ключ-карту от своего номера.
Певица добавила, что невероятно благодарна судьбе, ведь в этот момент с ней не было близких. Ее мама вместе с маленьким сыном Гросу Марком-Габриэлем находились в другом месте.
"Спасибо Богу, что мой сын с бабушкой не ждали меня там. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких и пережил этот ад", - эмоционально подытожила Алина Гросу.
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О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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