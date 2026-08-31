"Не ела три месяца": дочь Зиброва потеряла 23 кг из-за разбитого сердца

Диана Зиброва впервые поделилась подробностями того, как переживала отмену свадьбы.

https://stars.glavred.info/ne-ela-tri-mesyaca-doch-zibrova-poteryala-23-kg-iz-za-razbitogo-serdca-10792859.html Ссылка скопирована

Павел Зибров и Диана Зиброва / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

Как дочь Павла Зиброва пережила разрыв с женихом после 10 лет отношений

К каким последствиям для здоровья привело резкое похудение

Летом 2026 года стало известно, что дочь популярного певца Павла Зиброва разорвала помолвку с бизнесменом Андреем Ищенко. В откровенном разговоре с ведущим Славой Деминым Диана призналась, к каким последствиям для здоровья привел болезненный разрыв.

Пара была вместе на протяжении 10 лет, поэтому расставание оказалось для девушки крайне тяжелым эмоциональным испытанием. Из-за сильного стресса Диана долгое время вообще не могла принимать пищу.

видео дня

Диана Зиброва с бывшим женихом / фото: facebook.com, shansovik

"Я не ела три месяца. Ну, я рассталась, и на стрессе не могла есть. Потом поняла, что я классно выгляжу. Надо еще, и еще, и еще. А потом главное - удержать этот вес", - откровенно рассказала Зиброва.

По словам девушки, такое стремительное похудение на 23 килограмма негативно сказалось на организме. Для того чтобы вернуть коже тонус без хирургического вмешательства, ей потребовалось немало времени и усилий.

Диана Зиброва сейчас - как похудела / скрин из видео

"Это не очень хорошо. Где-то почти год понадобился на то, чтобы подтянулась кожа. Я молодая девушка и мне не хотелось какой-то там операции или еще что-то делать. Поэтому почти год я работала над качеством своей кожи", - отметила Диана.

Сейчас эмоциональное и физическое состояние дочери артиста полностью стабилизировалось. Она поддерживает форму с помощью правильного питания и еженедельных тренировок по пилатесу.

Павел Зибров / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Джамала отказалась от должности музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение-2027. Победительница конкурса 2016 года откровенно призналась, что этот пост отнимает слишком много сил, из-за чего она решила сосредоточиться на своем творчестве.

Также Сергей Танчинец резко ответил на резонансное видео Насти Каменских. Фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ жестко раскритиковал слова исполнительницы, выразив недоумение из-за ее тезисов о "тоталитарном режиме" и "русскоязычном Киеве".

Читайте также:

О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред