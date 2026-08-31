"Не ела три месяца": дочь Зиброва потеряла 23 кг из-за разбитого сердца

Вы узнаете:
- Как дочь Павла Зиброва пережила разрыв с женихом после 10 лет отношений
- К каким последствиям для здоровья привело резкое похудение
Летом 2026 года стало известно, что дочь популярного певца Павла Зиброва разорвала помолвку с бизнесменом Андреем Ищенко. В откровенном разговоре с ведущим Славой Деминым Диана призналась, к каким последствиям для здоровья привел болезненный разрыв.
Пара была вместе на протяжении 10 лет, поэтому расставание оказалось для девушки крайне тяжелым эмоциональным испытанием. Из-за сильного стресса Диана долгое время вообще не могла принимать пищу.
"Я не ела три месяца. Ну, я рассталась, и на стрессе не могла есть. Потом поняла, что я классно выгляжу. Надо еще, и еще, и еще. А потом главное - удержать этот вес", - откровенно рассказала Зиброва.
По словам девушки, такое стремительное похудение на 23 килограмма негативно сказалось на организме. Для того чтобы вернуть коже тонус без хирургического вмешательства, ей потребовалось немало времени и усилий.
"Это не очень хорошо. Где-то почти год понадобился на то, чтобы подтянулась кожа. Я молодая девушка и мне не хотелось какой-то там операции или еще что-то делать. Поэтому почти год я работала над качеством своей кожи", - отметила Диана.
Сейчас эмоциональное и физическое состояние дочери артиста полностью стабилизировалось. Она поддерживает форму с помощью правильного питания и еженедельных тренировок по пилатесу.
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О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
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