"За счет наглости": известный ведущий заговорил про отношения с Тиной Кароль

Телеведущий прокомментировал слухи о романе с певицей.

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Александр Попов про роман с Тиной Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Попов; facebook.com, Ростислав Рипка

Вы узнаете:

Как познакомились Александр Попов и Тина Кароль

Какие отношения сложились у знаменитостей

Известному украинскому ведущему Александру Попову и певице Тине Кароль долгое время приписывали роман. В новом выпуске программы "Тур зірками" ведущий откровенно рассказал, что на самом деле происходило в отношениях звезд.

Знакомство пары состоялось за кулисами шоу "Голос страны", где Попов брал комментарии у звезд на бэкстейдже. По словам ведущего, тогда многие коллеги буквально опасались подходить к певице, однако он проявил смелость.

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Тина Кароль и Александр Попов - Танцы со звездами / фото: facebook.com, Ростислав Рипка

"В тот момент, когда ее все боялись, я не боялся. Я такой наивный парнишка: "Пошли там к Тине Кароль". А мне говорят: "Нет, она может и на три буквы, и туда, куда не надо тебе ходить". А я же просто поговорить. Возможно, за счет этой наглости она подумала: "О, прикольно"", - вспомнил Александр.

Ведущий и артистка быстро нашли общий язык, и между ними завязалось теплое общение. Однако Попов подчеркнул, что романтики или полноценных свиданий в их истории так и не случилось - все ограничилось дружбой.

Александр Попов - личная жизнь / фото: instagram.com, Александр Попов

В то же время ведущий откровенно признался: если бы он действительно хотел перевести эти отношения в романтическую плоскость, инициатива должна была исходить исключительно от него. Ведущий, который недавно заявил о разводе, шутливо попросил Тину связаться с ним.

"Тут я, конечно, сплоховал", - с иронией подытожил Александр Попов.

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О персоне: Александр Попов Александр Попов - ведущий канала 1+1 Украина, утреннего проекта Сніданок. Вихідний, актер театра и кино. Активно занимается спортом, бегает марафоны, поддерживает благотворительные дела и инициативы, имеет благодарность от военных. В фильмографии Александра Попова - десятки ролей в популярных украинских сериалах и фильмах. С 2024 года - ведущий на Авторадио шоу Вечерний драйв. В 2025-м году Александр Попов заинтересовался кулинарией и попробовал себя в роли кулинарного блогера.

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