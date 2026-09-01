Победитель шоу "Зважені та щасливі" вышел на связь после гибели семьи: он в больнице

Вячеслав Грабовой впервые высказался после страшной трагедии, унесшей жизни его родителей и брата.

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Вячеслав Грабовой - трагедия в Одессе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вячеслав Грабовой; СТБ

Вы узнаете:

Что произошло с победителем 10-го сезона "Зважених та щасливих"

Что написал Вячеслав Грабовой из больничной палаты

В семье победителя юбилейного 10-го сезона популярного шоу "Зважені та щасливі" Вячеслава Грабового произошла страшная трагедия. Мужчина потерял самых близких людей - родителей и брата. После нескольких дней молчания он вышел на связь в Instagram.

Об утрате спортсмена первой рассказала его тренер по проекту Марина Боржемская, с которой Вячеслав прошел весь путь преображения. Она же объявила сбор средств, чтобы помочь Вячеславу оплатить похороны родных и собственное лечение.

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"Даже сложно представить, что он сейчас переживает. И сегодня Славе очень нужна наша помощь и поддержка", - подчеркнула Боржемская, обращаясь к подписчикам.

Марина Боржемская попросила помочь победителю шоу "Зважені та щасливі" / фото: instagram.com, Марина Боржемская

Пользователи сети практически сразу связали горе в семье Грабового с громким преступлением, произошедшим несколькими днями ранее в Киевском районе Одессы. По информации правоохранителей, 50-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья своих родителей, после чего ранил брата, забаррикадировался в квартире и покончил с собой.

Грабовой хранил молчание несколько дней, пока в сети обсуждали случившееся. Наконец он нашел в себе силы выйти на связь с подписчиками из больницы и выразил глубокую признательность за поддержку.

Вячеслав Грабовой обратился к подписчикам / фото: instagram.com, Вячеслав Грабовой

"Друзья, безмерно благодарен вам за поддержку. Вы невероятные, словами не передать, насколько важны для меня ваши слова и с каким теплом я их читаю. К сожалению, ситуация в жизни, мягко говоря, не самая лучшая, но я держусь. Мои друзья, семья, подписчики – вы моя сила. Свяжусь с вами, как только буду готов. Люблю вас", - написал Вячеслав Грабовой.

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О шоу: Зважені та щасливі "Зважені та щасливі" - украинская версия популярного американского шоу "The Biggest Loser", транслируемая на общенациональном украинском телеканале "СТБ", сообщает Википедия. В шоу принимают участие участники с ожирением или избыточным весом, соревнующиеся за денежный приз, потеряв наибольший процент веса от своего первоначального веса.

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