"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

На 88-м году жизни не стало заслуженного артиста Украины, который отдал сцене более шести десятилетий.

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Умер Леонид Марченко / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Национальный союз кинематографистов Украины; pexels.com

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Умер Леонид Марченко

В каких легендарных фильмах снялся актер

Перестало биться сердце известного актера театра и кино, заслуженного артиста Украины Леонида Леонидовича Марченко. Деятель искусств отошел в вечность на 88-м году жизни. Печальную весть подтвердили на официальной странице Киевского театра юного зрителя на Липках в Facebook, с которым была связана практически вся творческая жизнь актера.

Звезда легендарного фильма "В бой идут одни старики" отдал более 60 лет театральной сцене. Коллеги подчеркнули его невероятный актерский талант - все его роли были яркими и запоминались зрителям.

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"На 88-м году жизни отошел в вечность заслуженный артист Украины Леонид Леонидович Марченко. Более 60 лет его жизни было связано с Театром юного зрителя на Липках. За это время он создал около 50 сценических образов - ярких, живых и незабываемых", - сообщили в театре.

Леонид Марченко - фильмы и сериалы / фото: facebook.com, Театр юного зрителя

Отдельно мастерство актера отметили в Национальном союзе кинематографистов Украины, где подчеркнули его уникальную способность воплощать глубокие роли:

"Более 60 лет своей жизни актер посвятил сцене Театра юного зрителя на Липках, где создал около 50 ярких сценических образов в спектаклях "Пеппи Длинныйчулок", "Вишневый сад", "Недоросль", "Сказка о царе Горохе" и многих других. Его хорошо знали и по эпизодическим, но всегда точным и характерным ролям в фильма "В бой идут одни "старики"", "Аты-баты, шли солдаты", "Лесная песня", "Нюхач" и других. Он создал 58 образов в 58 кинопроектах. Леонид Леонидович умел создавать живые человеческие характеры даже в самых маленьких эпизодах, замечая мелкие детали и интонации. Мы всегда будем помнить его как талантливого, интеллигентного человека с хорошим чувством юмора".

Леонид Марченко - биография / фото: facebook.com, Национальный союз кинематографистов Украины

Леонид Марченко - биография

Леонид Марченко родился 16 января 1938 года в Киеве. Актерское образование он получил в Киевском украинском драматическом театре имени Ивана Франко, а также в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Свой путь в профессии артист начинал на Киевской студии телевидения, а с 1963 года стал постоянной частью труппы ТЮЗа на Липках.

Широкую популярность и любовь зрителей Марченко получил благодаря многочисленным ролям в кино. В его творческом багаже - участие в таких легендарных картинах, как "В бой идут одни "старики"", "Аты-баты, шли солдаты", "Морская чайка", "Лесная песня", "Улица тринадцати тополей", "Старая крепость", "Юркины рассветы" и "Сад Гефсиманский". Актер также снимался и в современных популярных сериалах, среди которых "Нюхач", "Небесные родственники" и "Доярка из Хацапетовки-3".

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Об источнике: Национальный союз кинематографистов Украины Национальный союз кинематографистов Украины (НСКУ) - общественная организация, целью которой является содействие развитию украинских экранных искусств как органической составляющей национальной и мировой культуры, участие в создании концепций развития и сотрудничества киноотрасли и телевидеопространства, защита творчески профессиональных, авторских и социальных прав членов Союза, сообщает Википедия.

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