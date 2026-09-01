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Спустя 30 лет: присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура

Виталий Кирсанов
1 сентября 2026, 16:21
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Тупак Шакур получил смертельные огнестрельные ранения вечером 7 сентября 1996 года.
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура / Коллаж Главред, фото архив GETTY IMAGES, LAS VEGAS POLICE DEPARTMENT

Кратко:

  • В течение десятилетий дело оставалось без обвиняемых
  • Решение присяжных было принято после нескольких недель слушаний

Присяжные признали 63-летнего Дуэйна "Кифа Ди" Дэвиса виновным в убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура. Преступление произошло в Лас-Вегасе в сентябре 1996 года. Об этом сообщает Associated Press.

Дэвис, которого следствие называет организатором нападения, ранее возглавлял уличную группировку South Side Compton Crips. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Решение присяжных было принято после нескольких недель слушаний. На обсуждение вердикта им потребовалось менее трех часов.

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Тупак Шакур получил смертельные огнестрельные ранения вечером 7 сентября 1996 года. Музыкант находился в автомобиле вместе с Мэрионом "Сьюджем" Найтом, когда рядом с ними остановился белый Cadillac. Из машины открыли стрельбу. Рэпер был ранен несколько раз и скончался через шесть дней. Найт также получил ранения, однако остался жив.

В течение десятилетий дело оставалось без обвиняемых. Ситуация изменилась после того, как Дэвис начал публично рассказывать о событиях той ночи и своей предполагаемой роли в нападении.

Согласно версии обвинения, Дэвис находился в Cadillac во время стрельбы и передал оружие мужчинам, сидевшим на заднем сиденье. Прокуратура считает, что нападение стало местью за избиение племянника Дэвиса, произошедшее ранее в тот же вечер. Сам Дэвис, по версии следствия, не стрелял, однако именно он якобы распорядился открыть огонь.

Из четырех человек, которых следствие связывает с автомобилем, Дэвис является единственным, кто остался в живых.

Адвокаты обвиняемого утверждали, что против него нет прямых физических доказательств. Защита также заявляла, что Дэвис мог преувеличивать свою роль в убийстве в публичных рассказах и собственной книге, чтобы заработать деньги и привлечь внимание.

Прокуратура, напротив, опиралась в том числе на собственные заявления Дэвиса. В них он неоднократно говорил, что находился внутри автомобиля в момент нападения.

После оглашения вердикта сестра Тупака Секива "Сет" Шакур не смогла сдержать эмоций - она расплакалась и обняла прокуроров.

Окончательный приговор Дуэйну Дэвису суд должен вынести в октябре.

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О персоне: Тупак Шакур

Тупак Шакур (2Pac) - легендарный американский рэпер, актер и общественный деятель, признанный одной из самых влиятельных и культовых фигур в истории хип-хопа. За свою короткую жизнь он успел продать более 75 миллионов записей по всему миру, был посмертно введен в Зал славы рок-н-ролла и удостоен звезды на Голливудской "Аллее славы".

В отличие от многих рэперов своего времени, Тупак совмещал жесткий гангста-рэп с глубокой социальной лирикой. В своих песнях (таких как "Changes", "Dear Mama", "California Love") он открыто поднимал темы расизма, нищеты, жестокости полиции и тяжелой жизни в афроамериканских гетто.

Его пластинка "All Eyez on Me" стала масштабным событием для индустрии - это был один из первых успешных двойных альбомов в истории рэпа, который закрепил за ним статус иконы 90-х.

Помимо музыки, Шакур успешно снимался в кино (фильмы "Авторитет", "Поэтичная Джастис", "В тупике").

Жизнь музыканта оборвалась на пике его популярности. 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе автомобиль, в котором ехал Тупак, был расстрелян из проезжавшего мимо "Кадиллака". Спустя шесть дней, 13 сентября 1996 года, 25-летний рэпер скончался в больнице от полученных ран.

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