Спустя 27 лет после убийства Тупака Шакура полиция задержала виновного в преступлении

Про мотив убийства полиция Лас-Вегаса пока не рассказывает прессе.

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Кто убил Тупака Шакура / Коллаж Главред, фото архив GETTY IMAGES, LAS VEGAS POLICE DEPARTMENT

Спустя 27 лет после убийства известного американского репера Тупака Шакура задержали его возможного убийцу. Ним оказался лидер преступной группировки Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на слова брата Тупака Моприма Шакура.

Портал сообщает, что полиция Лас-Вегаса арестовала 60-летнего преступника в пятницу после того, как присяжные предъявили ему обвинение по одному пункту - убийство с применением смертоносного оружия.

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По словам американского прокурора Марка ДиДжакомо, который цитируется в американских СМИ, "существует высокая вероятность того, что Киффи Ди виновен в убийстве Шакура и будет признан виновным в совершении убийства с использованием смертоносного оружия".

"Понадобилось бессчетное количество часов, я бы сказал даже десятилетия, работы "убойного" отдела, чтобы прийти к тому, к чему мы пришли сегодня. Кое-кто не верил, что убийство Тупака Шакура было важно для нашего полицейского департамента, но это действительно так, и тогда, и сейчас", - рассказал на пресс-конференции офицер полиции Лас-Вегаса, отвечавший за расследование этого убийства.

Расследование пришло к выводу, что в убийстве были замешаны четыре человека, но единственный выживший из них — Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис.

"Трое других подозреваемых погибли", — добавили в полиции.

Это загадочное убийство оставалось нераскрытым на протяжении 27 лет, и следователи, а также поклонники музыканта, оставались лишь с предположениями о мотивах и исполнителях этого преступления.

Напомним, 25-летний Тупак Шакур был убит в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года, когда он находился в автомобиле вместе с Мэрионом "Шугом" Найтом-младшим, основателем и бывшим генеральным директором звукозаписывающей компании Death Row Records. Звезду хип-хопа атаковали четыре выстрела из проезжавшей мимо машины, и через неделю он скончался в больнице.

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