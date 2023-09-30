Коля Серга расказал как встречался с Залужным и что просил главкома ВСУ

Известный музыкант и боец ВСУ Коля Серга рассказал о том, как уже несколько раз встречался з главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным.

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Коля Серга уже четыре раза встречался с Валерием Залужным / коллаж Главред, фото Instagram

Известный певец Коля Серга, который сейчас служит в украинском войске в составе "Культурного десанта", уже четыре раза встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Такой комментарий он дал Андриане Кучер для ее проекта на YouTube.

Серга говорит, что впервые попал на встречу к Залужному не так давно – всего несколько месяцев назад. Главком знал, чем занимается проект "Культурный десант". И певец, улучив момент, обратился к нему со специальной просьбой.

"Я попросил встретиться с Валерием Федоровичем, потому что узнал, что оркестр собираются сокращать. И я хотел встретиться, чтобы доказать, что оркестры нужны, в них есть своя органика и своя жизнь. Если мы сейчас их умножим на 0, то потеряем всю культуру в армии", – говорит Серга (который по совместительству занимает должность дирижера оркестра 59-й бригады ВСУ).

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По словам музыканта, аудиенция у Залужного заменила ему полноценный отдых.

Напомним, в недавнем интервью Коля Серга рассказал об опыте сотрудничества "Культурного десанта" с Тиной Кароль. В частности, он сказал, что артистка несколько раз срывала выступления, отказываясь в последний момент.

"Кто-то обещал, но не приезжал. Тина Кароль, например. За день постоянно отказывалась. Ну ей страшно было. Я понимаю, что были какие-то причины, но базово – это страх", – сказал артист.

До того Тина Кароль - вместе с легендарной оскароносной авторкой песен Дайан Уоррэн, которая сотрудничала с Селин Дион, Леди Гагой, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер, создала композицию One Nation Under Love.

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