"Тина всегда поддерживает военных": фанаты Кароль жестко ответили Коле Серге

Поклонники Тины Кароль отреагировали на заявление воина и музыканта Коли Серги о том, что артистка обещала, но не выступила на фронте.

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Фанаты Кароль вступились за любимицу после обвинения Серги / коллаж Главред, скриншоты

Фанаты украинской поп-певицы Тины Кароль жестко отреагировали на свежее заявление бойца ТРО и музыканта Коли Серги о том, что артистка обещала выступить на фронте перед украинскими воинами, но обещание не сдержала. Такой пост появился на официальной странице поклонников певицы в соцсети Instagram.

"Сейчас в Сети гуляет интервью Коли Серги, который говорит, что Тина не ездила с ним к военным. Но она ездила, просто не с Колей. Обычно нельзя разглашать, кто и куда ездил, ведь это сдача дислокации наших защитников. Тина всегда поддерживает военных, наших героев ВСУ, и не раз в своей жизни была в "горячих точках", – написали они.

В посте поклонники показали фото и видео Кароль, которая выступала перед бойцами ВСУ.

видео дня

Напомним, в недавнем интервью Коля Серга рассказал об опыте сотрудничества "Культурного десанта" с Тиной Кароль. В частности, он сказал, что артистка несколько раз срывала выступления, отказываясь в последний момент.

"Кто-то обещал, но не приезжал. Тина Кароль, например. За день постоянно отказывалась. Ну ей страшно было. Я понимаю, что были какие-то причины, но базово – это страх", – сказал артист.

До того Тина Кароль - вместе с легендарной оскароносной авторкой песен Дайан Уоррэн, которая сотрудничала с Селин Дион, Леди Гагой, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер, создала композицию One Nation Under Love.

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