Серга назвал украинскую певицу, которая отказалась приехать на фронт

Коля Серга откровенно рассказал о том, кто как себя ведет во время войны.

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Коля Серга рассказал о звездах, который не сдержали слово / Фото Коллаж, фото Скриншот, Facebook

Украинский певец и телеведущий Коля Серга раскрыл нелицеприятные подробности относительно одной из популярных украинских певиц.

Об этом он рассказал в рамках интервью YouTube каналу "Грунт".

По словам музыканта, выступать на линии фронта для военных отказалась украинская звезда Тина Кароль. По словам артиста, многие звезды боятся. И в основном боятся те, кто большую часть времени находится заграницей.

"Кто-то обещал, но не приезжал. Тина Кароль, например. За день постоянно отказывалась. Ну ей страшно было. Я понимаю, что находились какие-то причины, но базово – это страх. Может быть, она к госпиталям присоединиться", – рассказал Серга.

Артист, который создал "Культурный фронт", поддерживающий украинских защитников, отметил и тех, кто приятно удивил его.

"Я много кого не знал и у меня в принципе не было какого-то отношения, но, познакомившись, я был очень приятно удивлен, что у нас есть такой человек в Украине. Тот самый Козак Сиромаха. Очень много артистов у нас, которые неизвестные, но мы их находим, они талантливые: уличные музыканты, из театров люди, поэты. Мирослав Кувалдин с "Территории А". Он сейчас в "Культурном десанте", мы его забрали к себе. Он не хотел, был в Донецкой области... Он невероятно трудолюбивый человек", – добавил Серга.

Напомним, ранее певица Тина Кароль - вместе с легендарным оскароносным композитором Дайан Уоррэн, которая сотрудничала с Селин Дион, Леди Гагой, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер и пр., создала композицию One Nation Under Love.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

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