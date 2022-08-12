Тина Кароль купила квартиру семье мальчика, который стал известен своим дневником из Мариуполя

Тина Кароль купила квартиру семьи мальчика, который стал известен своим дневником из Мариуполя/ Instagram Тина Кароль, скрин

Украинская певица Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в разрушенном Мариуполе.

Мальчик с мамой, сестрой и бабушкой смог сбежать из разбомбленного оккупантами города. Дедушку они потеряли из-за обстрелов россиян. Историю семьи рассказали журналисты ТСН.

О семье мальчика весь мир узнал через его дневник, который он вел в Мариуполе. В нем Егор рассказывал, что им пришлось пережить и как они теряли родных.

Когда семья добралась до Киева и им негде было жить, неравнодушные украинцы позволили им временно жить в их квартире.

Между тем о дневнике маленького мариупольчанина узнавало все больше людей. Певица Тина Кароль узнала про дневник из соцсетей и решила прочитать его со сцены, чтобы зрители попытались понять всю боль, которую переживают украинские дети во время войны.

Мама детей не собиралась надолго оставаться в квартире, которую им предоставили для временного проживания – она планировала устроиться на работу и уже подыскивала новое жилье.

"Я искала квартиру, у меня едва не была истерика. Либо цены высоковаты, либо квартира не очень. Я сидела и думала, что дома у меня в Мариуполе было всё. Я только что сделала ремонт... И теперь вот так", – рассказывает мама Егора Елена.

Но однажды утром ей позвонил менеджер Тины Кароль и сообщил, что певица хочет подарить им квартиру. Далее семья определилась с регионом – выбрала городок на Ивано-Франковщине, а затем подобрала квартиру. Для удобства команда певицы сразу меблировала выбранное жилье.

Семья Егора планирует переехать в новое жилье уже через неделю.

Ранее сообщалось, что Тину Кароль застукали на прогулке с загадочным мужчиной. Трогательный момент попал на видео. Теперь поклонники делают ставки.

Напомним, Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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