Юрий Горбунов полностью поседел — как сейчас выглядит ведущий

Юрий Горбунов продемонстрировал благородную седину на премии "Человек года".

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Юрий Горбунов поседел / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Вы узнаете:

В каком образе появился Юрий Горбунов

Как изменился внешний вид ведущего

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился эмоциями от посещения юбилейной, 30-й церемонии вручения национальной премии "Человек года". В Instagram 56-летний шоумен опубликовал снимки с мероприятия, на которых показался в элегантном образе и продемонстрировал полностью седые волосы.

Для выхода в свет артист выбрал строгий классический костюм, дополнив его черным галстуком-бабочкой и золотистым платком. На торжестве шоумен также позировал в компании актрисы Ольги Сумской и коллеги-ведущего Григория Решетника.

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Юрий Горбунов и Григорий Решетник / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Горбунов подчеркнул особую важность этого события в нынешние непростые времена и выразил восхищение людьми, которые получили награды.

Юрий Горбунов - Человек года / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

"Награждены лучшие военные, врачи, аграрии, ученые, дипломаты, волонтеры! Так держать, лучшие из лучших! В эти мрачные времена особенно важно отмечать людей, которые приближают победу, лечат, спасают, кормят и вдохновляют! Пусть еще сто раз по тридцать!", - подписал фото Горбунов.

Юрий Горбунов / инфографика: Главред

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Также Ольга Сумская удивила кардинальной сменой имиджа на вручении премии "Человек года". Актриса попрощалась с привычной длинной локонов, отдав предпочтение стильному светлому каре с идеально прямыми прядями.

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О персоне: Юрий Горбунов Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

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