"Живут в трех разных странах": Егорова рассказала, чем занимаются дети Кличко

Наталья Егорова откровенно рассказала о взрослых детях от Виталия Кличко и их жизни в разных странах.

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Наталья Егорова - Виталий Кличко дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Егорова

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Чем занимаются взрослые дети Виталия Кличко

Говорят ли в семье о войне в Украине

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, певица и модель Наталья Егорова, поделилась в интервью OBOZ.ua подробностями о жизни их троих общих детей. Несмотря на то что наследники звездного семейства разлетелись по всему миру, между ними сохраняется неразрывная связь.

Наталья призналась, что всегда воспитывала детей в атмосфере безусловной любви и взаимной поддержки. Старшему сыну Егору уже 26 лет: он нашел себя в бизнесе и строит карьеру в трейдинговой компании. 24-летняя дочь Елизавета изучает психологию, а 21-летний младший сын Максим уверенно идет по стопам знаменитого отца - парень профессионально играет в баскетбол за американский университет и национальную сборную Украины.

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Наталья Егорова с детьми / фото: instagram.com, Наталья Егорова

"У меня трое детей, и все они абсолютно разные - три отдельные личности. Но в то же время между ними невероятная связь. Сегодня они живут в трех разных странах, но остаются очень близкими. Для меня это чрезвычайно важно... Старшему сыну Егору 26 лет. Он выбрал бизнес и сейчас работает в трейдинговой компании. Дочери Елизавете скоро исполнится 24. Она изучает психологию... А младшему, Максиму, 21 год. Он пошел по стопам отца в профессиональном спорте", - рассказала Наталья.

Также звездная мама подчеркнула, что тема Украины и войны постоянно присутствует в их семейных разговорах. Однако для нее важно не лишать детей возможности строить собственную жизнь и мечтать о будущем.

Виталий Кличко и Наталья Егорова / фото: facebook.com, Наталья Егорова

"Конечно, мы говорим об Украине и о войне. Это часть истории нашей семьи, и она не может оставаться в стороне от их жизни. Но в то же время для меня очень важно, чтобы дети имели право жить собственной жизнью, строить ее и мечтать о будущем. И, пожалуй, одна из вещей, которыми я больше всего горжусь как мама, - даже не их достижения, а то, насколько сильно они любят друг друга", - резюмировала Егорова.

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О персоне: Наталья Егорова Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

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