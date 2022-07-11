Тину Кароль застукали на прогулке с загадочным мужчиной

Тина Кароль показала загадочного поклонника / instagram.com/tina_karol

Личная жизнь украинской певицы Тины Кароль - тайна, покрытая мраком. Кажется, что все песни о любви она посвящает исключительно одному мужчине - покойному мужу Евгению Огиру.

После смерти любимого, певице приписывали множество романов, однако ни один из них так и не был подтвержден. Недавно артистка вернулась после долгого отсутствия в Украину, и уже интригует свою армию фанатов неоднозначными роликами.

Так на странице певицы в Instagram появилось видео, где Кароль держит за руку какого-то мужчину. Кроме их тесно переплетенных пальцев на ролике невозможно ничего разглядеть.

Загадочного мужчину поклонники, которые давно мечтают увидеть Тину в белом платье под венцом, тут же окрестили если не женихом, так хотя бы любовником певицы.

Однако есть также предположение, что рука принадлежит самому важному мужчине в жизни Тины на данный момент - 13-летнему сыну певицы Вениамину, который приехал к маме в Украину с учебы в Великобритании.

Тина Кароль показала загадочного поклонника / instagram.com/tina_karol

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Ранее Тина Кароль рассказала, что ее отец - 67-летний Григорий Либерман, отправился защищать Украину от рашистских оккупантов, из-за чего в их семье были ссоры.

Также певица трогательно поздравила покойного мужа, продюсера Евгения Огира, с агатовой свадьбой - супруги могли бы отметить 14 лет со дня свадьбы.

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