'Детям доверять нельзя': Киркоров принял неожиданное решение

Российский певец-путинист снова заговорил о собственной смерти.

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Филипп Киркоров - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Кому Филипп Киркоров доверит деньги Аллы-Виктории и Мартина

Почему дети путиниста могут не получить ни копейки

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает путинский режим, в очередной раз поднял тему собственной смерти и приоткрыл завесу тайны над судьбой своего наследства. В разговоре с росСМИ артист заявил, что назначил опекуна для детей.

Путинист признался, что уже позаботился о финансовой безопасности Аллы-Виктории и Мартина, назначив для них специального человека, поскольку считает, что подросткам еще слишком рано самостоятельно распоряжаться крупными суммами. По словам исполнителя, задачи опекуна будут кардинально отличаться от обязанностей крестных родителей, среди которых, как известно, числится телеведущий Андрей Малахов. Назначенный человек выступит в роли строгого распорядителя и адвоката, который будет распределять средства исключительно в рамках закона.

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Филипп Киркоров еле стоит / скрин из видео

"Им нужен в первую очередь опекун, потому что детям нельзя доверять деньги. Андрей Малахов - это крестный. У нас есть крестная мама и крестный папа, а опекуны - это немного другие люди, которые выполняют роль адвокатов и распределяют финансы согласно завещанию", - пояснил артист.

Кроме того, Киркоров подтвердил, что документ с его последней волей уже официально составлен. Впрочем, раскрывать содержание завещания певец категорически отказался, намекнув, что его дети могут вовсе остаться без копейки.

Филипп Киркоров - завещание / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Но я не буду раскрывать вам тайну, потому что на то оно и завещание, чтобы для всех это было сюрпризом. Может, я вообще ничего не оставлю", - разоткровенничался Филипп.

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