'Пела и плакала': муж Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

Известная артистка нашла в себе силы пережить потерю ребенка на восьмом месяце беременности.

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Ирина Федишин потеряла дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Човнык, Ирина Федишин

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Что Виталий Човник рассказал о состоянии Ирины Федишин

Как певица вернулась к творчеству после трагедии

Продюсер Виталий Човник опубликовал пост о тяжелом состоянии своей жены Ирины Федишин, которая потеряла дочь на восьмом месяце беременности. Как рассказал супруг артистки в своем Instagram, после трагедии певица нашла в себе силы не сдаваться.

По словам Виталия, композиция "Боль" появилась на свет сразу после того, как Ирина вернулась домой из роддома. Возвращение к работе далось исполнительнице невероятно тяжело: первые попытки записать песню неизменно заканчивались слезами и эмоциональными срывами, однако она не оставляла попыток снова встать к микрофону.

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Ирина Федишин в больнице с детьми / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Я сам не знаю, откуда она черпает эту силу. Эта песня родилась тогда, когда Ирина вернулась домой из роддома. Вернулась без нашей доченьки… С разбитым сердцем и болью, которую невозможно передать словами. Я видел, сколько слез было пролито, сколько душевных сил ей понадобилось, чтобы снова переступить порог студии, встать перед микрофоном и попытаться спеть", - поделился продюсер.

Супруг признался, что во время записи трека они оба не могли сдержать слез, поскольку каждое слово воскрешало тяжелейшие воспоминания. Тем не менее певице удалось довести начатое до конца, доказав целительную силу искусства.

Ирина Федишин - семья / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Я помню, как стоял в студии и смотрел на свою жену. Я видел, как тяжело ей давалось каждое слово. Как оживали воспоминания, как боль, которую она пыталась выразить через музыку, снова накрывала ее с головой. Она пела и плакала. Я тоже не мог сдержать слез. И тогда я в очередной раз понял, какую невероятную силу имеет музыка. Иногда она может сказать больше, чем тысячи слов", - рассказал муж певицы.

Ирина Федишин / инфографика: Главред

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