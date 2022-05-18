Тина Кароль показала свою любовь в рядах ВСУ

Тина Кароль показала своего "краша" из ВСУ / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль обычно ревностно оберегает все, что касается ее личной жизни, но, похоже, она нашла мужчину, о котором она готова заявить на всю свою огромную фанатскую аудиторию.

Так в сторис на своей странице в Instagram певица опубликовала снимок привлекательного мужчины в военной форме. Солдата в форме ВСУ с бородой и грустными глазами Кароль назвала своим крашем (от англ. crush - любовь с первого взгляда/сильная влюбленность).

Также в подписи к фото артистка выразила надежду однажды познакомиться с этим солдатом, или с кем-то, похожим на него, из рядов ВСУ.

"Краш. Глаз не отвести. Познакомиться бы. Наши защитники - лучшие парни для брака", - рассказала Тина Кароль.

Тина Кароль показала своего "краша" из ВСУ / instagram.com/tina_karol

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