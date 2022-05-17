Анна Неплях показала нового любовника - первого украинца, который "нашел ее точку G"

Анна Неплях показала нового любовника из Украины / instagram.com/neplyah

Мисс Украина-Вселенная 2021, украинская модель Анна Неплях бежала от войны в Украине на Бали.

Там она получила не только покой и безопасность, но также встретила новую любовь. Имя загадочного принца девушка пока держит в тайне, однако известно, что мужчина 1988 года рождения родом из Украины.

Неплях отмечает - это ее первые серьезные отношения с украинцем. Пара мгновенно сошлась во взглядах на политическую ситуацию на родине и в мире - каждое их совместное утро начинается с просмотра украинских новостей.

Также модель похвасталась - ее новый возлюбленный красиво за ней ухаживает: дарит цветы, вместе они встречают закаты и рассветы, он обсыпает ее комплиментами.

Счастливая Неплях рассказывает о своих отношениях на своей странице в Instagram, и отмечает - ее мужчина нашел к ней правильный подход. На одном из фото, где загадочный любовник модели хитро улыбается, она оставила шуточную подпись: "Его лицо, когда нашел мою точку G - Gоворить комплименты".

Анна Неплях показала нового любовника из Украины / instagram.com/neplyah

Анна Неплях показала нового любовника из Украины / instagram.com/neplyah

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