"Какой влюбленный взгляд!": лидер Kalush Orchestra и его девушка попали на первые полосы иноСМИ

Подвиньтесь, Кейт и Уильям! С дороги, Бен и ДжейЛо! Теперь в мире новая парочка, достойная восхищения.
Спустя пару дней после победы украинский представителей Kalush Orchestra в международном песенном конкурсе Евровидение-2022, лидер группы Олег Псюк попал на первую страницу британских газет.
Помимо триумфальной виктории папарацци привлекла еще и трогательная любовь исполнителя и его девушки - Александры Белобровой, которая ездит в концертные туры вместе с группой.
Снимок влюбленной пары моментально облетел Сеть - на нем Олег и Александра запечатлены в момент поцелуя.
Белобровая сопровождала группы и во время грандфинала Евровидения-2022. Свои впечатления о победи возлюбленного и его команды в конкурсе такого масштаба, девушка выразила на своей странице в Instagram.
"Эмоции переполняют! Так трудно подобрать слова… до сих пор полностью не осознаешь все происходящее! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег я очень горжусь тобой ❤️", - пишет она.
Сам же Псюк выкладывает на своей странице в TikTok трогательные признания Белобровой в любви. За 8 часов видеоролик, где он восторженно глядит девушке глаза, занял практически 20 тыс. лайков.
@kalush.official
Люблю Білоброву ?♬ оригінальний звук - KALUSH
В комментариях поклонники группы умиляются новоиспеченной самой красивой парой шоу-бизнеса :
"Бажаю вам щастя разом! Ви наші найкращі!"
"Ото милота,то капець!"
"Дуже мила пара!"
"ААААААОООААААА, на це можна дивитися вічно!"
"Які файні!"
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