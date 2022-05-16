УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Какой влюбленный взгляд!": лидер Kalush Orchestra и его девушка попали на первые полосы иноСМИ

16 мая 2022, 17:46

Подвиньтесь, Кейт и Уильям! С дороги, Бен и ДжейЛо! Теперь в мире новая парочка, достойная восхищения.

Поцелуй Олега Псюка с девушкой появился на первых страницах иностранных газет / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Спустя пару дней после победы украинский представителей Kalush Orchestra в международном песенном конкурсе Евровидение-2022, лидер группы Олег Псюк попал на первую страницу британских газет.

Помимо триумфальной виктории папарацци привлекла еще и трогательная любовь исполнителя и его девушки - Александры Белобровой, которая ездит в концертные туры вместе с группой.

Снимок влюбленной пары моментально облетел Сеть - на нем Олег и Александра запечатлены в момент поцелуя.

Белобровая сопровождала группы и во время грандфинала Евровидения-2022. Свои впечатления о победи возлюбленного и его команды в конкурсе такого масштаба, девушка выразила на своей странице в Instagram.

"Эмоции переполняют! Так трудно подобрать слова… до сих пор полностью не осознаешь все происходящее! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег я очень горжусь тобой ❤️", - пишет она.

Фото целующихся Олега Псюка и Александры Белобровой на первых полосах британских газет / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Сам же Псюк выкладывает на своей странице в TikTok трогательные признания Белобровой в любви. За 8 часов видеоролик, где он восторженно глядит девушке глаза, занял практически 20 тыс. лайков.

В комментариях поклонники группы умиляются новоиспеченной самой красивой парой шоу-бизнеса :

"Бажаю вам щастя разом! Ви наші найкращі!"

"Ото милота,то капець!"

"Дуже мила пара!"

"ААААААОООААААА, на це можна дивитися вічно!"

"Які файні!"

Читайте такжеНе победой на Евровидении: чем больше всего гордится Стефания Олега Псюка

Ранее украинская профессиональная теннисистка, олимпийская чемпионка Элина Свитолина объявила о беременности. Она ожидает первенца от французского теннисиста Гаєля Монфиса.

Другие новости:

viber
шоу-бизнес новости шоу бизнеса Kalush Orchestra Олег Псюк
Реклама
Популярное
Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годыСказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьКровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасность Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиакаЖенский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака Полнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в мае 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед "Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея Данилко"Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея Данилко
Поддержите Главред

Последние новости

18:06

Российские оккупанты намеренно топят собственные танки, убегая от ВСУ

18:03

Четыре фактора того, что Украина одолеет Россию в войнемнение

17:59

"Я очень много плачу": Настя Каменских призналась о заболеванииВидео

17:55

ВСУ вышли на госграницу на Харьковщине: появилось яркое приветствие ЗеленскогоВидео

17:46

"Какой влюбленный взгляд!": лидер Kalush Orchestra и его девушка попали на первые полосы иноСМИВидео

Реклама
17:41

Страны ОДКБ не собираются воевать против Украины

17:28

"Это украинская земля": Братчук намекнул на зачистку Змеиного от рашистовВидео

17:27

Певица Руслана хочет бросить петь и идти воевать

17:21

"Сохранить лицо РФ" даже территориями Украины: у Зеленского резко ответили на публикацию в PoliticoВидео

16:59

Скандал с оценками на Евровидении 2022: Румыния не отдавала Украине 12 баллов и закатила истерикуВидео

16:55

Политолог пояснил, что является последней надеждой Путина по поводу УкраиныВидео

16:54

Кубраков обсудил с Поверенной по делам США закрытие "всех лазеек" для россии

16:54

ВСУ "перемололи" под тысячу оккупантов вместе с техникой: детали мощного удара на ЛуганщинеВидео

16:31

"Евровидение-2023 будет в Украине 100%": министр культуры Ткаченко о подготовке к конкурсуВидео

16:25

"Украинцы ее не простят": Приходько высказалась по поводу Лободы

16:20

"Им ампутируют конечности по живому": мать бойца из "Азовстали" рассказала о болезненных реалиях

16:20

В ПриватБанке сообщили о масштабном сбое в работе Приват24

16:16

Если война затянется еще на 3-4 месяца, то придется повышать налоги - министр финансов УкраиныВидео

16:10

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:10

Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – PoliticoВидео

Реклама
15:58

Бойцы ВСУ начали обучение на дальнобойных словацких САУ Zuzana 2Видео

15:30

"Давайте отбросим политику": Федишин поставила точку в скандале с голосованием на Евровидении

15:30

Зеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

15:27

Почему смерть Путина пока не выгодна Украинемнение

15:23

Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своем серьезном заболевании

15:22

Оккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФВидео

15:12

Заворотнюк готовится к прибавлению в семье

15:04

"Меня выгнали из ОП": Арестович выставил провокационное видеоВидео

14:59

Рашистов заманили в ловушку: детали зачистки ВСУ плацдарма на Северском ДонцеВидео

14:25

Женщины, дети, люди с инвалидностью: в ОРДЛО подписали дикий приказ о мобилизации

14:20

Вступление Украины в НАТО: у Путина предупредили о территориальном спореВидео

14:17

"Причастен к расхищению миллионов": Харчишин вывел на чистую воду продюсера Лисицу

14:09

Увеличение дохода или большая прибыль: трем знакам улыбнется невероятная денежная удача в ближайшее время

13:57

"Командир и пол батальона 200-е": перепуганный оккупант рассказал о потерях и собирается бежать в РФВидео

13:55

Новая стоимость на АЗС: цена на бензин увеличена, на дизель - сниженаВидео

13:30

Рашистов уничтожили вместе с техникой: на Запорожье ВСУ "покрошили" десятки оккупантовВидео

13:18

Последствия войны для России: как окружение кремлевского фюрера сожрет его и себямнение

13:15

Уничтожено 485 оккупантов и более 80 единиц техники: армия РФ облажалась, форсируя Северский Донец - ISWВидео

13:14

Оккупанты ударили по Одещине ракетами из стратегической авиации: 4 пострадавших, среди них ребенокФото

13:08

Эпический провал РФ в космосе: Z-спутник может сгореть в атмосфере Земли

Реклама
13:01

Сотню российских танкистов взяли в плен ВСУ: украинские разведчики достали секретные документыФото

13:00

Гороскоп на завтра, 17 мая 2022: Девам – зависть, Рыбам – обман, Близнецам – хорошие известия

12:57

Как Финляндия и Швеция: в США раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в НАТОВидео

12:28

Жены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру: "Спасите, это же ваши люди"Видео

12:20

"Боялась, что убьют сына": оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убилиВидео

12:16

Враг получил по зубам на Сумщине: пограничники отразили попытку прорыва ДРГ РФВидео

12:12

В Минсоцполитики пояснили, что будет с пенсиями и субсидиями в Украине на время войны

12:01

"Нет дела - нет тела": Арестович похвалил россиян за поджог военкоматов

11:28

"Начнём с Белгорода!": Потап предупредил россиян о возвращении Краснодарского края Украине

11:28

Контрнаступление украинцев в Харьковской области разрушит планы оккупантов на Донбассе – Sky NewsВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять