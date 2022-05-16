"Какой влюбленный взгляд!": лидер Kalush Orchestra и его девушка попали на первые полосы иноСМИ

Поцелуй Олега Псюка с девушкой появился на первых страницах иностранных газет / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Спустя пару дней после победы украинский представителей Kalush Orchestra в международном песенном конкурсе Евровидение-2022, лидер группы Олег Псюк попал на первую страницу британских газет.

Помимо триумфальной виктории папарацци привлекла еще и трогательная любовь исполнителя и его девушки - Александры Белобровой, которая ездит в концертные туры вместе с группой.

Снимок влюбленной пары моментально облетел Сеть - на нем Олег и Александра запечатлены в момент поцелуя.

Белобровая сопровождала группы и во время грандфинала Евровидения-2022. Свои впечатления о победи возлюбленного и его команды в конкурсе такого масштаба, девушка выразила на своей странице в Instagram.

"Эмоции переполняют! Так трудно подобрать слова… до сих пор полностью не осознаешь все происходящее! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы! Победа ваша, победа Украины! Олег я очень горжусь тобой ❤️", - пишет она.

Фото целующихся Олега Псюка и Александры Белобровой на первых полосах британских газет / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Сам же Псюк выкладывает на своей странице в TikTok трогательные признания Белобровой в любви. За 8 часов видеоролик, где он восторженно глядит девушке глаза, занял практически 20 тыс. лайков.

В комментариях поклонники группы умиляются новоиспеченной самой красивой парой шоу-бизнеса :

"Бажаю вам щастя разом! Ви наші найкращі!"

"Ото милота,то капець!"

"Дуже мила пара!"

"ААААААОООААААА, на це можна дивитися вічно!"

"Які файні!"

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