Олимпийская чемпионка Элина Свитолина беременна первенцем

Элина Свитолина беременна первенцем / instagram.com/elisvitolina

Украинская профессиональная теннисистка, олимпийская чемпионка Элина Свитолина объявила о беременности.

27-летняя спортсменка в июле 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, старше нее на 8 лет.

На своей странице в Instagram Свитолина сообщила, что она и Монфис ожидают ребенка - в октябре у них родится девочка.

Сейчас теннисистка на четвертом месяце беременности. В социальных сетях она показала беременный животик на нежном фото в объятиях супруга.

"С сердцем полным любви и радости, мы счастливы сообщить, что мы ожидаем дочь в Октябре", - гласит сообщение.

Элина Свитолина и ГаэльМонфис ждут ребенка / instagram.com/elisvitolina

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