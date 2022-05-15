Олимпийская чемпионка Элина Свитолина беременна первенцем

Теннисистка уже знает пол будущего ребенка.
Украинская профессиональная теннисистка, олимпийская чемпионка Элина Свитолина объявила о беременности.
27-летняя спортсменка в июле 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, старше нее на 8 лет.
На своей странице в Instagram Свитолина сообщила, что она и Монфис ожидают ребенка - в октябре у них родится девочка.
Сейчас теннисистка на четвертом месяце беременности. В социальных сетях она показала беременный животик на нежном фото в объятиях супруга.
"С сердцем полным любви и радости, мы счастливы сообщить, что мы ожидаем дочь в Октябре", - гласит сообщение.
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