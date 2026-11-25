Артистка выделила 3 исполнительниц, за которых уже сейчас искренне болеет.

https://stars.glavred.info/imeyu-troyku-leleka-nazvala-favoritov-nacotbora-2027-10815299.html Ссылка скопирована

LELEKA - Нацотбор на Евровидение 2027 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA; Sarah Louise Benentt, Corinne Cumming | EBU

Вы узнаете:

Каких исполнителей поддержала певица LELEKA

Кто вошел в лонглист Нацотбора на Евровидение-2027

Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA рассказала в своем Telegram-канале, за кого болеет среди участников лонглиста Нацотбора на Евровидение-2027. В список претендентов, который объявили 4 ноября, вошли 18 участников.

Певица призналась, что не считает себя еврофаном, однако не смогла обойти вниманием список конкурсантов. Среди всех артистов она выделила собственную тройку фавориток - исполнительниц Кажанну, GANNA и Povin', отметив, что, хотя конкурсных песен еще не слышала, уже сейчас симпатизирует их творчеству.

видео дня

LELEKA - выступление на Евровидении 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Рада видеть артистов, за которых уже сейчас искренне болею. Даже имею тройку фаворитов. И хотя песен пока не слышала и все еще может измениться, сейчас вам искренне признаюсь, что очень люблю творчество Кажанны и GANNA, а также болею за Povin. Пусть этот путь будет о музыке, смелости и своих людях", - поделилась LELEKA.

Лонглист Национального отбора на Евровидение-2027

В лонглист Национального отбора на Евровидение-2027 вошли 18 исполнителей:

ANKA (Анна Корченова);

рок-группа Epolets;

группа FOLKULAKA;

GANNA;

группа Hits Factory;

группа MELOS;

Мия Рамари;

Povin' (Вероника Степаненко);

SKYLERR (Валерия Кудрявец);

группа SPOKUSY;

STASYA;

Влад Дарвин;

группа Yagody;

YAKAYA (Яна Милевская);

Yarima (Мария Коваленко);

Кажанна (Анна Макиенко);

дуэт "Солидные люди";

Ульяна Шуба.

Евровидение 2027 - Украина подтвердила участие / фото: instagram.com, Евровидение Украина

По итогам прослушиваний организаторы сформируют короткий список финалистов. У артистов, которые не пройдут дальше, сохранится дополнительная возможность попасть в решающий этап: для них проведут онлайн-голосование среди зрителей.

Победителя украинского Нацотбора определят в феврале 2027 года по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, а сам международный песенный конкурс Евровидение состоится в мае на солнечном побережье Болгарии.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в семье президента Владимира Зеленского теперь живут четыре собаки - одного из питомцев ему недавно подарил известный боксер. Глава государства признался, что его попытка переложить заботу о новом четвероногом друге на супругу встретила неожиданную реакцию со стороны первой леди.

Также Тоня Матвиенко поделилась моментами отдыха со своей 10-летней дочерью Ниной. Так как девочка сейчас редко мелькает в соцсетях звездных родителей, свежее видео в Instagram привлекло особое внимание фанатов, которые отметили, как заметно она повзрослела.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред