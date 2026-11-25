Вы узнаете:
- Каких исполнителей поддержала певица LELEKA
- Кто вошел в лонглист Нацотбора на Евровидение-2027
Представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA рассказала в своем Telegram-канале, за кого болеет среди участников лонглиста Нацотбора на Евровидение-2027. В список претендентов, который объявили 4 ноября, вошли 18 участников.
Певица призналась, что не считает себя еврофаном, однако не смогла обойти вниманием список конкурсантов. Среди всех артистов она выделила собственную тройку фавориток - исполнительниц Кажанну, GANNA и Povin', отметив, что, хотя конкурсных песен еще не слышала, уже сейчас симпатизирует их творчеству.
"Рада видеть артистов, за которых уже сейчас искренне болею. Даже имею тройку фаворитов. И хотя песен пока не слышала и все еще может измениться, сейчас вам искренне признаюсь, что очень люблю творчество Кажанны и GANNA, а также болею за Povin. Пусть этот путь будет о музыке, смелости и своих людях", - поделилась LELEKA.
Лонглист Национального отбора на Евровидение-2027
В лонглист Национального отбора на Евровидение-2027 вошли 18 исполнителей:
- ANKA (Анна Корченова);
- рок-группа Epolets;
- группа FOLKULAKA;
- GANNA;
- группа Hits Factory;
- группа MELOS;
- Мия Рамари;
- Povin' (Вероника Степаненко);
- SKYLERR (Валерия Кудрявец);
- группа SPOKUSY;
- STASYA;
- Влад Дарвин;
- группа Yagody;
- YAKAYA (Яна Милевская);
- Yarima (Мария Коваленко);
- Кажанна (Анна Макиенко);
- дуэт "Солидные люди";
- Ульяна Шуба.
По итогам прослушиваний организаторы сформируют короткий список финалистов. У артистов, которые не пройдут дальше, сохранится дополнительная возможность попасть в решающий этап: для них проведут онлайн-голосование среди зрителей.
Победителя украинского Нацотбора определят в феврале 2027 года по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, а сам международный песенный конкурс Евровидение состоится в мае на солнечном побережье Болгарии.
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