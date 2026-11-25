Олег Загородний предложил показать на картине не людей, а сгоревшие леса и животных - после этого звезда прислала ему личное письмо.

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Хью Джекман отказался говорить о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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Почему Джекман не высказывался о войне публично

Какую картину придумал Олег Загородний

Что голливудская звезда написала украинскому актеру

Голливудский актер Хью Джекман не был готов публично высказываться о войне в Украине, поэтому украинский актер Олег Загородний сделал ставку на экологию. По его задумке, художница Хейли Милен изобразила на картине не человеческие жертвы, а уничтоженную природу - сгоревшие леса и погибших животных. После этого Джекман прислал Загороднему личное письмо.

Об этом рассказал актер Олег Загородний в интервью YouTube-каналу Славы Дёмина. По его словам, он хотел привлечь Джекмана к поддержке Украины, а помочь в этом могла Хейли Милен, которая сотрудничала с голливудской звездой в экологических проектах.

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Как картина помогла привлечь внимание Джекмана?

Узнав, что Джекман не готов говорить о войне, Загородний изменил тактику. Он предложил художнице сделать акцент на экологических последствиях агрессии страны-оккупанта РФ: гибели животных, лесных пожарах и уничтожении природной среды.

Актер вспомнил, как объяснял свою идею Хейли Милен.

"Я говорю: а давай на картине изобразим не войну. Пусть он думает о том, что в этих посадках сгорают леса, пусть он думает не о людях, не об украинцах - а что там ежик сгорел, лисичка... О животных. Сгорел домик зайчика, целый лес", - рассказал Загородний.

Картина изображала изуродованную украинскую степь с серыми пейзажами и уничтоженными деревьями. Ее представили на мероприятии, где присутствовал Хью Джекман, и вскоре Загородний получил от него письмо.

"Я получил письмо от Хью Джекмана. Он написал мне: „Я знаю, мне Хейли рассказывала о том, что ты делаешь. Мы очень восхищаемся вами"", - поделился актер.

Почему за рубежом избегают темы войны?

Несмотря на внимание со стороны знаменитости, история оставила у Загороднего неоднозначные впечатления. По его мнению, за разговорами о сгоревших лесах теряется настоящая причина трагедии - война России против Украины, а за рубежом нередко избегают четкой позиции.

"Им, на самом деле, наша ситуация очень далека. Они не хотят говорить, что мы, например, за Украину, или мы - за Россию. Они просто говорят, что там где-то горят леса. „Мы такие гуманные, мы против того, чтобы леса горели, потому что мы леса высаживаем"", - добавил Загородний.

Звезды Голливуда и Украина - новости

Как сообщал Главред, звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен трогательно поддержал Украину. Публикация вышла 24 февраля 2026 года. В этот день Украина отмечала четвертую годовщину полномасштабного вторжения.

Поддержать украинцев решил и Ричард Гир. Голливудский актер записал обращение к украинцам. Главными в его послании стали слова "Я ваш брат".

Теплые слова в адрес Украины звучали и от других звезд кино. Звезда "Терминатора-2" обратился к украинцам и пожелал победы в войне. "Мы молимся", - заявил актер.

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