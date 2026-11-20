Шведский музыкант присоединился к благотворительной инициативе по оказанию помощи украинским школам и больницам.

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Бьорн Ульвеус - группа ABBA / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

На какие нужды пойдет пожертвование Бьорна Ульвеуса

Почему музыкант раскритиковал Запад

Сооснователь культовой шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус сделал многомиллионное пожертвование в поддержку Украины, присоединившись к рождественской благотворительной кампании KeepUkraineWarm. Как рассказал 81-летний музыкант в интервью изданию Dagens industri, собранные средства пойдут на закупку генераторов для украинских детских садов, школ и больниц.

По словам артиста, толчком к участию в инициативе стала его встреча с послом Украины в Швеции Светланой Залищук, которая рассказала о критической потребности украинцев в тепле и электроэнергии накануне зимы. Ульвеус признался, что искренне восхищается мужеством украинского народа, и подчеркнул, что Украина сегодня защищает безопасность всей Европы от российских имперских амбиций.

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Участник группы ABBA поддержал Украину / фото: ua.depositphotos.com

"Я восхищаюсь украинским народом и его способом противостоять этому тирану. Украина борется за нас. Мы знаем, что Путин хотел бы захватить страны Балтии, и поэтому я думаю, что нам следовало гораздо больше поддерживать Украину с самого начала", - подчеркнул Ульвеус.

Кроме того, легендарный исполнитель, хорошо помнящий угрозу со стороны СССР в годы холодной войны, упрекнул администрацию Джо Байдена в промедлении с военной помощью и ограничениях на удары дальнобойным оружием по территории РФ. По мнению музыканта, если бы Запад с первых дней осознал масштаб угрозы, войну удалось бы остановить гораздо раньше.

Бьорн Ульвеус - пожертвование для Украины / фото: ua.depositphotos.com

"Сначала с американцами и Байденом все было так неуверенно, и они не разрешали использовать ракеты большой дальности. Возможно, мы бы сейчас здесь не сидели, если бы понимали, что они воюют за нас и что важно остановить это сейчас", - заявил артист.

Напомним, Бьорн Ульвеус последовательно поддерживает Украину с первых недель полномасштабного вторжения России. В 2022 году он выступил на масштабном благотворительном гала-концерте Hela Sverige Skramlar в Швеции, позже присоединился к поддержке фандрейзинговой платформы UNITED24 и неоднократно призывал мировой бизнес не прекращать финансовую помощь Киеву.

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