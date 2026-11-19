Людмила Загорская также призналась, о какой несостоявшейся поездке с музыкантом жалеет до сих пор.

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Известная актриса поделилась историей спасения Кузьмой Скрябином в Париже / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Что рассказала актриса:

Скрябин подхватил Загорскую, когда она теряла сознание

Это случилось на съемках "Игр патриотов" под Парижем

Актриса жалеет, что не поехала с ним в Нормандию

Украинская актриса Людмила Загорская рассказала, что во время съемок во Франции Кузьма Скрябин буквально поднял ее на руки, когда она от переутомления начала терять сознание у Триумфальной арки. Кроме того, она призналась, что до сих пор корит себя за отказ от совместной поездки с музыкантом незадолго до его гибели.

Об этом Загорская рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк на YouTube.

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По словам актрисы, она работала вместе с музыкантом над телепроектом "Игры патриотов", который снимали под Парижем. Скрябин был ведущим, а Загорская отвечала за литературное редактирование его реплик и следила за тем, как они звучат в кадре.

"Был такой проект "Игры патриотов". Мы его снимали в городе Серни под Парижем. Там был большой павильон, куда съезжались из разных стран съемочные группы. У нас ведущим был Кузьма", - вспомнила актриса.

Что произошло у Триумфальной арки?

Съемки были изнурительными: работа начиналась рано утром и иногда длилась до 2-3 часов ночи. После этого команда возвращалась в Париж и спала всего несколько часов, а однажды на рассветной съемке организм актрисы не выдержал.

"Мы снимали рассвет у Триумфальной арки. Это было около шести утра. Кузьма стоит нарядный, читает текст. Я все контролирую и чувствую, что от переутомления у меня начинает темнеть в глазах и я теряю сознание. Кузьма ринулся и прямо поднял меня. Я бы грохнулась изрядно. Я ничего не видела, но слышала голос Кузьмы: "У Люси пульса нет. Что делать?" Я думала: "Ну все, умерла". Но как-то меня откачали", - рассказала Людмила.

О какой поездке со Скрябиным жалеет Загорская?

Самым болезненным воспоминанием актриса назвала разговор после завершения съемок. Скрябин звал ее в Нормандию, однако она хотела увидеть Канны и Ниццу, и совместная поездка так и не состоялась.

"Кузьма говорил: "Я поеду в Нормандию. Поехали со мной". А так как мы любители поплавать, я говорила: "Поехали лучше на Лазурный берег, увидим раз в жизни, что такое Канны, Ницца". А он: "Нет-нет. Я буду там устрицы есть". И мы не поехали с ним, а вскоре он погиб. Я так сожалею, думаю: "Желание увидеть Канны у меня было сильнее, чем провести вместе время"", - поделилась Загорская.

По словам актрисы, после гибели музыканта она не раз возвращалась мыслями к тому разговору. Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области.

Кузьма Скрябин - новости

Как сообщал Главред, музыкант Олег Скрипка дал интервью блогеру Василию Тимошенко. В нем он не исключил, что к гибели Кузьмы Скрябина может быть причастно руководство страны-агрессора РФ. Скрипка рассказал, что был знаком со Скрябиным и часто с ним пересекался.

О музыканте до сих пор вспоминают его близкие. Ранее дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко показала последствия прилета в свой дом. Барбара - единственный ребенок Андрея Кузьменко.

Своими воспоминаниями о Скрябине делятся и коллеги по сцене. Певица Мила Нитич раскрыла неожиданную правду о Кузьме Скрябине.

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