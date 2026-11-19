Певица призналась, на чьи деньги живет и почему ссорится с супругом из-за дорогих подарков.

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Алина Гросу - муж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Сколько стоит шуба певицы

Чем занимается муж Алины Гросу

Популярная певица Алина Гросу приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Артистка рассказала блогеру Николасу Карме о стоимости своей одежды и работе супруга.

Самой дорогой вещью в образе певицы оказалась шуба за 340 долларов - Гросу призналась, что надела ее впервые и чувствует себя в ней немного душно. Платье исполнительницы обошлось всего в 30 долларов, а дамская сумочка - в 2 000 гривен. При этом артистка отметила, что дорогие вещи ей обычно покупает возлюбленный, хотя сама она выступает против лишних трат.

видео дня

Алина Гросу похвасталась эффектной шубой / скрин из видео

"Все, что дорогое, мне дарит муж. Но я очень ссорюсь, потому что это семейный бюджет. Потому что я живу на его деньги немного и на свои деньги немного. Мы знакомы с моих 23 лет и женаты 5 лет", - поделилась Алина.

Когда Николас Карма напрямую поинтересовался, почему звезда по-прежнему скрывает своего избранника, певица ушла от прямого ответа, но впервые уточнила сферу его деятельности. По словам Гросу, ее супруг тесно связан с творческой индустрией и активно работает за границей.

Алина Гросу с мужем и сыном / фото: threads.com, Алина Гросу

"Мне кажется, что настолько уже все понимают, кто это. Он занимается - и мои клипы, и чужие мы снимаем вместе. Спектакли также ставит, но больше Европа и Америка", - рассказала артистка.

Напомним, сама Алина Гросу так и не назвала имени своего супруга, однако в Сети давно ходят упорные слухи, что тайным мужем певицы является российский актер Роман Полянский, от которого она, по неподтвержденной информации, недавно родила сына Марка-Габриэля.

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