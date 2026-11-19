Певец объяснил, почему не пытается ограничивать супругу в резких публикациях.

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Елена Мозговая - муж Дэвид Аксельрод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дэвий Аксельрод; скрин из видео

Вы узнаете:

Почему Дэвид Аксельрод поддерживает резкие высказывания жены

Кто из супругов первым идет на примирение

Известный украинский певец Дэвид Аксельрод откровенно рассказал о взаимоотношениях со своей супругой, музыкальным продюсером Еленой Мозговой. В интервью проекту "Наодинці з гламуром" артист признался, что полностью поддерживает жену в ее праве на резкие публичные высказывания и не считает нужным сдерживать ее эмоции в социальных сетях.

По мнению исполнителя, привычка замалчивать проблемы не приводит ни к чему хорошему, а лишь способствует накоплению внутреннего напряжения. Именно поэтому Аксельрод разделяет открытую позицию возлюбленной и не пытается корректировать ее поведение на публике.

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Как сейчас выглядит Дэвид Аксельрод / скрин из видео

"Я считаю, что сдерживать человека вообще не нужно. Я считаю, что надо, напротив, высказываться. У людей есть такая привычка - умалчивать. И это, как показывает мой опыт, приводит к серьезным последствиям. Лучше говорить", - объяснил Дэвид.

Певец не скрывает, что оба супруга обладают ярким темпераментом и бывают весьма эмоциональными, однако за годы совместной жизни они научились слышать друг друга. Отвечая на вопрос о том, кто первым делает шаг навстречу после семейных разногласий, Аксельрод с улыбкой отметил, что обычно инициативу проявляет именно он, хотя главным секретом гармонии считает зрелый диалог.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод с дочерью / instagram.com/david__axelrod

"Мне кажется, что я чаще иду, но, в принципе, мы люди взрослые, мы понимаем, что надо коммуницировать", - признался певец.

Напомним, Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая официально поженились в 2015 году. Супруги воспитывают общую дочь Соломию.

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