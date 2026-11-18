Артисты дружат со студенческих лет и намекают на общий проект, а Ирина Билык выйдет на сцену юбилейного шоу певца.

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EL Кравчук сделал Данилко оригинальный сюрприз / коллаж: Главред, фото: Википедия

Коротко:

Кравчук подарил Данилко винил своего альбома "Нічий"

Артисты намекнули на совместный творческий проект

Билык и Данилко станут гостями шоу Dancing King

Украинский певец EL Кравчук подарил своему давнему другу Андрею Данилко на 53-летие виниловую пластинку собственного альбома "Нічий". По словам Кравчука, артист, известный по образу Верки Сердючки, давно мечтал о таком экземпляре.

Об этом певец рассказал в интервью журналисту Роме Семикину для издания Blik. Данилко отметил день рождения 2 октября.

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"Виниловую пластинку, мой альбом "Нічий". Он очень ее хотел, просто мечтал иметь. Я точно знаю об этом. И он получил", - рассказал EL Кравчук.

Артисты дружат еще со студенческих лет. Несмотря на плотные гастрольные графики, они поддерживают связь и время от времени встречаются.

Что задумали Кравчук и Данилко?

Недавно Данилко вернулся из тура, и друзья смогли увидеться. По словам Кравчука, они обсудили возможное совместное творчество.

"Андрей приехал сейчас из тура, и мы увиделись. Я уеду скоро, возможно, с ним вместе. Есть такие мысли, что мы, возможно, вместе что-нибудь сделаем, то, что нас объединяет", - поделился певец.

Подробности будущего проекта EL Кравчук раскрывать не стал.

EL Кравчук - биография / Инфографика: Главред

Кто выступит на концерте Dancing King?

Сейчас Кравчук готовит юбилейный концерт Dancing King, приуроченный к 30-летию творческой деятельности. По данным Blik, шоу запланировано на 11 февраля 2027 года в киевском Международном центре культуры и искусств (бывший Октябрьский дворец).

Название концерта певец объяснил отсылкой к знаменитому хиту шведской группы ABBA.

"Оно называется Dancing King. Это такой ответ ABBA, Dancing Queen", - пояснил артист.

"Это юбилейный концерт, особенный. Ирина будет в гостях, и Андрей тоже. Они дают мне советы, хорошие такие, уместные. А я это использую, чтобы классно было на концерте", - подытожил EL Кравчук.

Андрей Данилко - новости

Как сообщал Главред, в октябре продюсер Юрий Никитин объяснил, почему Данилко не переводит старые хиты на украинский язык. По его словам, многие композиции тесно связаны с оригинальными текстами и узнаваемым сценическим образом. При этом новые песни артист создает на украинском.

Свой 53-й день рождения Данилко отметил 2 октября. В честь праздника Никитин опубликовал редкие архивные фото молодого артиста. Продюсер пожелал Данилко счастья и признался ему в любви.

Дружба Кравчука, Данилко и Ирины Билык длится не одно десятилетие. В 2025 году EL Кравчук показал архивное фото из юности, на котором он запечатлен вместе с Данилко и Билык. Снимок певец подписал словами "Было дело".

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