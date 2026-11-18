Актер также предостерег украинцев от агрессии к русскоязычным переселенцам, потерявшим из-за войны дома и родных.

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Ребенку будет стыдно - Гнатковский о русскоязычных детях и языковых штрафах / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Что заявил Гнатковский:

Русскоязычным детям в будущем может быть стыдно

Родителям стоит уже сейчас перейти на украинский

За нарушение языкового закона нужны денежные штрафы

Народный артист Украины Алексей Гнатковский уверен, что русскоязычным детям в Украине со временем будет стыдно, поэтому родителям уже сейчас стоит менять языковые привычки в семье. Кроме того, актер призвал государство наказывать рублем за нарушение языкового законодательства.

Об этом в эфире проекта "Прямая червона" заявил народный артист Украины Алексей Гнатковский в YouTube. По его прогнозу, украинский язык будет все больше определять положение человека в обществе, а русскоязычные дети могут столкнуться с неприятием среди сверстников.

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Актер считает, что родители, которые мыслят стратегически, должны готовить детей к будущему уже сегодня. Иначе, по его словам, во взрослом возрасте им придется наверстывать то, чему не научили дома.

"Мы - украинцы, у нас будет украинская Украина, и она будет успешной. И потому, если бы родители мыслили стратегически, то они уже детей готовили бы к тому, что будет... А иначе - ребенок будет мучиться потом. Она вырастет, пойдет в школу, а потом в институт, и ей будет стыдно", - сказал Гнатковский.

Почему Гнатковский выступает за языковые штрафы

Языковой вопрос артист делит на человеческий и государственный. По его словам, давление на отдельных людей вызывает лишь сопротивление, а вот государство должно действовать жестко, ведь украинский язык веками вытесняла россия, сегодня - страна-агрессор.

"Вопрос языка я делю на две части. Это - человеческая и государственническая история. Человеческая история должна быть человечна. Если ты кого-то будешь насильно убеждать в чем-то, то это вызовет только сопротивление. А государственная - жесткая", - объяснил актер.

Именно поэтому Гнатковский считает, что за несоблюдение закона о государственном языке должны быть предусмотрены финансовые санкции. Перспектива потерять деньги, по его мнению, станет действенным сдерживающим фактором.

"Государство должно иметь ряд санкций. По-моему, лучшие санкции - это деньги. Ты, когда понимаешь, что будешь делать нарушения и за это будешь платить деньги, то ты будешь не делать этого", - отметил Гнатковский.

Как Гнатковский относится к русскоязычным переселенцам

В то же время артист призвал не проявлять агрессию к людям, которые общаются на русском, в частности к вынужденным переселенцам. Он вспомнил украинцев, которые из-за войны переехали в Ивано-Франковск.

"Те, кто приехал во Франковск, - они не с радости приехали. Они из-за беды приехали. Люди потеряли дома, родных. И тут с ними говорить агрессивно? Напротив, дело каждого украинца, неважно, это Франковск, или Киев, или Краматорск, - свои двери открыть и принять как можно больше", - подчеркнул Гнатковский.

Похожую позицию актер высказывал и раньше. Еще в январе 2024 года Гнатковский в интервью Обозревателю говорил, что родители, общающиеся с детьми на русском, лишают их шанса быть конкурентоспособными.

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