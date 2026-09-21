"Не афиширует": Юрий Никитин рассказал, каким Андрей Данилко является вне сцены

Никитин также вспомнил о благотворительной инициативе Данилко в начале полномасштабной войны в Украине.

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Юрий Никитин рассказал, каким Андрей Данилко является вне сцены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriynikitin,

Кратко:

Никитин назвал Данилко гением и феноменом в поп-культуре

Данилко продал машину Фредди Меркьюри ради благотворительности

Украинский продюсер Юрий Никитин, много лет сотрудничавший с Андреем Данилко, рассказал о личных качествах артиста, известного широкой публике в образе Верки Сердючки.

По словам Никитина, за сценическим образом Данилко скрывается очень чувствительный и эмпатичный человек, который помогает другим, но предпочитает не рассказывать об этом публично.

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"Андрей Данилко - очень тонкая личность, очень чувствительная и эмпатичная. Люди не знают, скольким людям помогает Данилко. Он это не афиширует. Никогда и нигде вы этого не увидите", - рассказал продюсер в разговоре с бизнесменом Павлом Бойко.

Никитин также вспомнил о благотворительной инициативе Данилко в начале полномасштабной войны в Украине. Артист решил продать принадлежащий ему уникальный автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow, который когда-то был связан с фронтменом группы Queen Фредди Меркьюри. Данилко владел машиной с 2013 года.

Автомобиль выставили на аукцион RM Sotheby’s, где его продали примерно за 11 миллионов гривен.

"Организозывалась клиника Superhumans, и мы вместе с ними провели совместную акцию: Данилко продал эту машину и передал деньги клинике. Машину купил украинский бизнесмен именно потому, что Данилко согласился передать эти деньги клинике", - рассказал Никитин.

Продюсер подчеркнул, что считает Данилко не только талантливым артистом, но и настоящим феноменом украинской поп-культуры, назвав его гением.

Андрей Данилко / инфографика: Главред

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О персоне: Юрий Никитин Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

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