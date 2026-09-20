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"У тебя женщина с прицепом": Тарас Цимбалюк сорвался на хейтеров

Кристина Трохимчук
20 сентября 2026, 16:21
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Звезда сериала "Поймать Кайдаша" встал на защиту своей возлюбленной Елены Светлицкой.
Тарас Цимбалюк ответил хейтерам
Тарас Цимбалюк ответил хейтерам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

  • Как Тарас Цимбалюк отреагировал на хейт из-за наличия детей у своей избранницы
  • Какие качества Елены Светлицкой покорили сердце артиста

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который не так давно официально подтвердил роман с Еленой Светлицкой, столкнулся с неадекватной реакцией хейтеров в Instagram. Артиста возмутили комментарии о том, что он якобы выбрал "женщину с прицепом", ведь у Елены есть двое детей от предыдущих отношений.

Актер опубликовал откровенное размышление о том, почему подобные ярлыки обесценивают женщин. Тарас считает, что материнство лишь положительно повлияло на его избранницу.

видео дня
Тарас Цимбалюк записал ответ хейтерам
Тарас Цимбалюк записал ответ хейтерам / скрин из видео

"У тебя женщина с прицепом…" Такие комментарии я начал видеть в соцсетях, потому что у моей любимой двое детей. И меня не задевает слово "прицеп", я просто пытаюсь понять определенную логику: то есть, если женщина, которая приходит в твою жизнь с какой-то историей, она в обществе позиционируется как менее ценная? Что я думаю? Во-первых, моя возлюбленная, моя Еленка – она как торнадо, она очень эмоциональна, и я готов идти за ней, и вот именно материнство очень красиво придает ей уравновешенность. Оно ее не меняет, оно не забирает ее уникальную сущность – оно дает совершенно новое уникальное направление", - подчеркнул Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк признался, что совместная жизнь с женщиной, воспитывающей двух детей, требует проработки собственного эгоизма, ведь мужчина перестает быть единственным центром внимания. Однако актер считает этот опыт крайне полезным для взрослого человека.

Елена Светлицкая - девушка Тараса Цимбалюка
Елена Светлицкая - девушка Тараса Цимбалюка / скрин из видео

"Да, отношения с женщиной с двумя детьми – они сложнее, это не теплая ванна, ты здесь не будешь центром вселенной. И это, кстати, полезная вещь для взрослого эгоистичного мужчины, потому что мы часто путаем хорошие отношения с удобными. Когда мы входим в жизнь друг друга после 30 – у каждого из нас есть свой багаж. И да, у кого-то двое детей, у кого-то два брака... Поэтому я не принял Еленку, несмотря на то, что у нее двое детей – это неправильная постановка вопроса. Я полюбил ее такой, какая она есть на самом деле. А дети – это часть ее пути", - резюмировал артист.

Тарас Цимбалюк ответил хейтерам - видео
Тарас Цимбалюк ответил хейтерам - видео / скрин из Telegram

Обращение Тараса Цимбалюка смотрите тут.

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О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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