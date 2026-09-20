Экс-продюсер Лорак цинично высказался по поводу войны: "Удачи"

Музыкальный деятель, чей дом в Киеве был разрушен российской ракетой, поддержал оккупантов.

https://stars.glavred.info/eks-prodyuser-lorak-cinichno-vyskazalsya-po-povodu-voyny-udachi-10798004.html Ссылка скопирована

Юрий Фалеса про войну / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Юрий Фалеса

Вы узнаете:

Какой циничный пост опубликовал Юрий Фалеса

Как на позицию продюсера отреагировали в Threads

Где сейчас находится Фалеса

Бывший гражданский муж Ани Лорак и экс-продюсер Мики Ньютон Юрий Фалеса дал понять, что в войне поддерживает сторону РФ. Проработав в Украине около 30 лет, он опубликовал в Instagram ролик в поддержку российского исполнителя, пишущего песни для оккупантов, с циничной подписью "Удачи".

Особый цинизм ситуации заключается в том, что 16 марта 2022 года дом самого Фалесы в Подольском районе Киева был практически полностью разрушен в результате российского обстрела.

видео дня

Юрий Фалеса поддержал оккупантов / скрин из Instagram

"А помните, был в Украине такой продюсер Юрий Фалеса? Так вот, прекрасно Фалеса живет под российской властью, СВО поддерживает... А при этом остается правообладателем кучи песен и деньги с их монетизации в Украине получает", - возмущаются пользователи в сети Threads, призывая СБУ обратить внимание на деятельность продюсера.

На поступок Фалесы уже отреагировал украинский продюсер Вадим Лисица, который публично спросил его, действительно ли тот предал Украину. Однако вопрос остался без ответа.

В Threads отреагировали на заявление Фалесы / скрин из Threads

Ранее, в 2023 году, продюсер утверждал через ведущего Славу Демина, что находится в оккупированном Крыму на могиле отца и планирует вернуться в Киев. Однако своего обещания он не сдержал. Судя по геолокации его профиля и сообщениям экс-жены Маши Гойи, Фалеса окончательно перебрался в Россию.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что на 47-м году жизни ушла из жизни актриса Анна Шерлинг. Как стало известно, причиной смерти стала многолетняя борьба с раком груди. В какой-то момент Анне удалось выйти в ремиссию, однако последующий рецидив привел к необратимым последствиям.

Также вдова Поклада поделилась историей от Софии Ротару о высокомерии Таисии Повалий. Перед концертом охрана Повалий потребовала от легендарной артистки освободить дорогу, при этом сама Таисия проигнорировала ситуацию.

Читайте также:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред