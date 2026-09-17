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"Прижали к стеночке": Ротару унизили из-за предательницы Повалий

Кристина Трохимчук
17 сентября 2026, 17:01
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Светлана Поклад поделилась историей, которую ей рассказала сама София Ротару.
София Ротару и Таисия Повалий
София Ротару и Таисия Повалий / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, Таисия Повалий

Вы узнаете:

  • Какая София Ротару вне сцены
  • Как охрана Таисии Повалий отнеслась к артистке

Вдова знаменитого украинского композитора Игоря Поклада Светлана в интервью журналисту Дмитрию Гордону поделилась теплыми воспоминаниями о многолетней дружбе с Софией Ротару. Она вспомнила возмутительный эпизод, который продемонстрировал высокомерие предательницы Украины Таисии Повалий.

Поклад отметила, что в жизни легендарная исполнительница сильно отличается от своего сценического образа. По словам Светланы, София Ротару всегда производила впечатление искреннего и доброжелательного человека.

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София Ротару
Какая София Ротару вне сцены / фото: instagram.com, София Ротару

"Я ее очень люблю. К сожалению, мы очень давно не виделись. Вот очень давно, лет 15. Она замечательный человек, она мне очень нравится. Она совершенно не такая, как на сцене. Она в жизни совершенно другой человек", - рассказала Поклад.

Вдова композитора также вспомнила историю, которую ей лично рассказывала Ротару о встрече с Таисией Повалий. По ее словам, случай произошел перед одним из сборных концертов, когда София Михайловна пешком направлялась к служебному входу. Тогда охрана Повалий потребовала освободить проход для артистки, в то время как сама Таисия никак не отреагировала на действия персонала.

Таисия Повалий
Таисия Повалий сейчас живет в РФ / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Мы уже почти подходим с левой стороны к служебному входу. Тут подбегает какая-то охрана: "Так, пожалуйста, подойдите к стеночке, к стеночке. Бегом вот сюда". Говорит: "Прижали нас к стеночке: идет Повалий". Мы так глянули, постояли возле стеночки, пропустили "певицу" и пошли", - пересказала слова Ротару Светлана Поклад.

София Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

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О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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