Легендарный хит 1980 года вошел в число лучших песен всех времен

Композиция "Ride Like the Wind" вошла в список 50 величайших софт-рок песен всех времен по версии Amazon Music.

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"Ride Like the Wind" вышла в 1980 году / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

"Ride Like the Wind" вышла в 1980 году

История появления хита связана с творчеством Пола Маккартни

Песня "Ride Like the Wind" американского певца и композитора Кристофера Кросса, ставшая одним из символов софт-рока начала 1980-х, спустя более 40 лет после релиза вновь оказалась в центре внимания. Композиция вошла в список 50 величайших софт-рок песен всех времен по версии Amazon Music. Об этом пишет Parade.

История появления этого хита связана с творчеством Пола Маккартни. Еще до начала сольной карьеры Кросс выступал вместе со своей группой и исполнял на концертах композицию "Nineteen Hundred and Eighty Five" группы Wings. Песня вышла в 1973 году на знаменитом альбоме "Band on the Run".

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Во время живых выступлений музыканты нередко превращали эту композицию в длительную импровизацию. Именно в процессе таких исполнений у Кросса родился вокальный мотив без слов - ритмичный фрагмент, который впоследствии стал музыкальной основой "Ride Like the Wind".

Позже Кросс рассказывал, что сначала придумал именно этот мотив, а уже затем создал вокруг него мелодию и написал текст песни. При этом музыкант признавался, что никогда не рассказывал Маккартни об истории происхождения композиции. Он шутил, что британский музыкант после такой новости вполне мог бы претендовать на часть авторских отчислений.

"Ride Like the Wind" вышла в 1980 году и стала настоящим прорывом для Кросса. В композиции соединились мягкий вокал исполнителя и энергичная ритмическая основа. Дополнительную глубину звучанию придали бэк-вокалы Майкла Макдональда из The Doobie Brothers.

Сюжет песни также отличался от привычной для софт-рока лирики. Кросс написал ее от лица преступника, который пытается добраться до границы с Мексикой и скрыться от преследователей.

По воспоминаниям музыканта, текст появился во время поездки из Хьюстона в Остин. Дорога и ощущение постоянного движения помогли ему передать в песне напряжение и стремительный характер побега.

Композиция быстро завоевала популярность в США и поднялась до второго места в Billboard Hot 100. Первую позицию тогда занимала "Call Me" группы Blondie.

"Ride Like the Wind" вошла в дебютный альбом Кросса, который получил его имя. Еще одной известной песней с этой пластинки стала будущая классика "Sailing".

Успех дебютной работы оказался огромным. На церемонии "Грэмми" в 1981 году Кристофер Кросс получил сразу несколько главных наград - за альбом, запись и песню года, а также был назван лучшим новым исполнителем. Позднее музыкант признавался, что не ожидал подобного результата от своей первой пластинки.

Сегодня "Ride Like the Wind" по-прежнему остается одной из самых узнаваемых композиций Кросса. А история ее создания придает хиту дополнительную интригу: музыкальная идея, родившаяся во время концертной импровизации на песню Wings, спустя несколько лет превратилась в один из самых известных софт-рок хитов 1980-х.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О персоне: Кристофер Кросс Кристофер Кросс - американский певец, автор песен, гитарист и композитор, ставший звездой софт-рока в начале 1980-х годов. Родился 3 мая 1951 года в Сан-Антонио, штат Техас. Его дебютный альбом 1980 года принёс ему сразу пять премий "Грэмми" (включая победу в четырех главных номинациях за один год). Получил премию "Оскар" за песню "Arthur's Theme (Best That You Can Do)" к фильму "Артур". Повторить феноменальный коммерческий успех первого альбома Кристоферу не удалось, в том числе из-за изменившихся трендов в музыке (появление MTV, где ценился яркий визуальный образ) и проблем со здоровьем. Тем не менее, он до сих пор имеет статус культового софт-рок исполнителя, продолжает выпускать альбомы и гастролировать.

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