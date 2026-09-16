В сентябре 1966 года "God Only Knows" достигла 39-й позиции в американском чарте Billboard Hot 100.

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Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех времен / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

"God Only Knows" вошла в 11-й студийный альбом The Beach Boys

Трек занял первое место в списке издания Collider

Композиция американской группы The Beach Boys "God Only Knows", увидевшая свет в 1966 году, спустя 60 лет возглавила рейтинг лучших поп-песен в истории. Трек занял первое место в списке издания Collider, в который вошли 25 наиболее выдающихся композиций жанра. Об этом пишет Parade.

"God Only Knows" вошла в 11-й студийный альбом The Beach Boys - Pet Sounds. Авторами песни стали Брайан Уилсон и Тони Эшер.

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В Collider отдельно отметили текст композиции. В отличие от многих классических любовных песен, "God Only Knows" не представляет отношения как безусловную и вечную историю. В тексте допускается возможность расставания, что придает песне эмоциональную уязвимость и более реалистичный взгляд на любовь.

История создания композиции также оказалась необычной. Брайан Уилсон рассказывал в одном из интервью, что ему и Эшеру потребовалось около часа, чтобы написать песню. Уже во время работы музыканты поняли, что у них получается нечто особенное.

Позже Уилсон признавался, что особенно сильное впечатление на него производил первый куплет. Он начинался с мысли о том, что любовь может не длиться вечно.

Такое нестандартное начало предложил Тони Эшер. Автор хотел отказаться от привычных клише, характерных для любовных песен, поэтому сознательно заложил в текст идею возможного завершения отношений. По словам Эшера, первоначально у Уилсона могли возникнуть сомнения относительно такой концепции, однако в итоге музыканты сохранили ее в песне.

В сентябре 1966 года "God Only Knows" достигла 39-й позиции в американском чарте Billboard Hot 100. Со временем композиция приобрела статус одной из наиболее влиятельных работ The Beach Boys и стала классикой поп-музыки.

В список Collider также вошли "In My Life" группы The Beatles, "Be My Baby" The Ronettes, "Waterloo Sunset" The Kinks, "Style" Тейлор Свифт и "Fast Car" Трейси Чепмен.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: The Beach Boys The Beach Boys - легендарная американская рок-группа, образованная в 1961 году в городе Хоторн, штат Калифорния. Они стали одной из самых успешных и влиятельных поп-рок-групп в истории музыки, а на пике своей популярности в 1960-х годах считались главными американскими конкурентами The Beatles. В первый состав входили три брата Уилсон (Брайан, Деннис и Карл), их двоюродный брат Майк Лав и друг детства Алан Джардин. На начальном этапе карьеры они пели о море, калифорнийских пляжах, красивых девушках и быстрых автомобилях. Именно они популяризировали так называемую "пляжную культуру". Группа прославилась сложнейшими пятиголосными вокальными гармониями. Альбом "Pet Sounds" (1966) - шедевр группы, который регулярно входит в тройку величайших музыкальных альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Он изменил саму структуру рок-музыки и вдохновил Пола Маккартни на создание альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Наряду с The Rolling Stones, The Beach Boys считаются одной из величайших и самых влиятельных групп 1960-х годов после The Beatles.

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