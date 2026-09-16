В РФ пропала звезда популярных "бандитских" фильмов

Кратко:
- Куда делать актриса
- Что с ней случилось
В террористической России стало известно о том, что пропала звезда популярных сериалов Анна Дзыгало.
Как пишут российские пропагандисты, актрисе давно нужна была помощь специалистов, но она отказывалась их слушать. В феврале этого года Дзыгало написала в соцсетях, что вынуждена ночевать в кафе. Родные не раз пытались забрать Анну домой, однако каждый раз она сбегала.
Сообщается, что в последний раз актрису видели в конце августа - на ней были простые тапочки и светло-розовая футболка. Дома актрису ждут две несовершеннолетние дочери. На данный момент девочки живут с папой. Бывший муж давно не созванивался с Дзыгало.
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Ранее Главред сообщал, что 15 сентября стало известно о том, что скончалась легендарная украинская актриса Галина Яблонская.
Ранее также стало известно о том, что певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, так и не выучила свой любимый русский язык.
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О персоне: Анна Дзыгало
Анна Дзыгало родилась в Петербурге 3 апреля 1978 года. В 2000-м окончила государственную академию театрального искусства, курс Анатолия Толубеева. С 2000 по 2005 годы была актрисой БДТ имени Товстоногова, затем работала в театрах "Суббота" и "Странник".
В кино и на телевидении Дзыгало снималась с конца 1990-х. Среди ее проектов - "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Сонька. Продолжение легенды", "Пепел", "Людмила Гурченко", "Подкидыш", "Бабье лето" и "Десять дней до весны". В "Тайнах следствия" актриса играла Галину Павловну.
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