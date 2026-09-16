"Скорую вызывали": Бужинская призналась, как довела Повалий

Певица вспомнила закулисные конфликты с бывшими коллегами.

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Таисии Повалий вызывали скорую / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий, Екатерина Бужинская

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Какой хит Таисии Повалий исполняла Катерина Бужинская

Что разрушило дружбу артисток

Украинская певица Катерина Бужинская поделилась откровенными воспоминаниями о первых шагах в шоу-бизнесе. Артистка рассказала BLIK.ua, как на ее карьерный взлет отреагировала Таисия Повалий, чью песню она исполнила на конкурсе.

Исполнительница рассказала, что ее карьерный взлет начался в 1994 году с участия в конкурсе "Утренняя звезда" в Москве. Это был продуманный ход продюсера для завоевания многомиллионной аудитории, однако выступать в столице РФ было решено исключительно на украинском языке. Для конкурса Бужинская выбрала сложную вокальную композицию "Востаннє" из репертуара Таисии Повалий. Поскольку семьи артисток тогда близко дружили, Повалий лично разрешила молодой исполнительнице взять ее песню.

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Екатерина Бужинская - интервью / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Фурор был настолько мощным, что по возвращении в Украину Бужинскую на вокзале встречала съемочная группа телеканала УТ-2, которая сняла о ней целую программу. Успех на конкурсе задал стремительный темп: за три года певица победила в 12 эстрадных конкурсах и завоевала пять Гран-при на международных фестивалях.

Дружеские отношения с Таисией Повалий и ее мужем-продюсером Игорем Лихутой закончились, когда Бужинская стала представлять реальную угрозу как конкурентка. Переломный момент произошел в 1999 году на премии "Человек года", где Катерина получила статуэтку в номинации "Юный талант".

"За кулисами шептались, что Повалий тот мой безумный успех переживала так тяжело, что ей даже скорую вызывали", - вспомнила Бужинская.

Таисия Повалий сейчас живет в РФ / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Окончательный разрыв произошел в 2011 году из-за российской карьеры. Популярный в то время певец Стас Михайлов приехал в Украину, чтобы записать дуэты с Таисией Повалий и Катериной Бужинской. Бужинская записала с ним песню "Королева натхнення" и готовилась к съемкам клипа в Одессе, однако видео так и не вышло. Как позже выяснила певица, за отменой съемок стоял именно Игорь Лихута, который испугался появления молодой соперницы на внешнем рынке.

"Мне передали его слова: "Зачем нам молодая конкурентка? Ее в Москве не будет"", - резюмировала артистка.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

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О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

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