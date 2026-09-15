"Бог отнял ноги": Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание

По словам певицы, во время опекунства отец лишил ее имени, возможности путешествовать и права на свободную жизнь.

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Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/loveradioofficial

Кратко:

Джейми Спирс лишился одной ноги

Под опекой отца Бритни Спирс находилась около 13 лет

Американская певица Бритни Спирс намекнула, что ее отец Джейми понес наказание за годы опеки над дочерью. Эмоциональное заявление артистка опубликовала в Instagram, однако вскоре удалила свой пост. Об этом сообщает Daily Mail.

"Вы все меня знаете: я простила и всегда поступала по-человечески. Интересно, почему бог отнял ноги у моего отца?" - написала Спирс. видео дня

По словам певицы, во время опекунства отец лишил ее имени, возможности путешествовать и права на свободную жизнь. Как отмечает издание, Джейми Спирс действительно лишился одной ноги - конечность пришлось ампутировать из-за бактериальной инфекции.

Ранее Бритни рассказывала о последствиях многолетнего опекунства для своего психического состояния. Певица признавалась, что скучает по временам, когда испытывала уважение к окружающим и чувствовала с ними единство.

Под опекой отца Бритни Спирс находилась около 13 лет. Джейми Спирс контролировал не только финансовые вопросы дочери, но также ее творческую деятельность и личную жизнь.

Многолетнее опекунство над певицей было прекращено решением американского суда 13 ноября 2021 года.

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