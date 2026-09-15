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"Бог отнял ноги": Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание

Виталий Кирсанов
15 сентября 2026, 19:39
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По словам певицы, во время опекунства отец лишил ее имени, возможности путешествовать и права на свободную жизнь.
Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание
Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/loveradioofficial

Кратко:

  • Джейми Спирс лишился одной ноги
  • Под опекой отца Бритни Спирс находилась около 13 лет

Американская певица Бритни Спирс намекнула, что ее отец Джейми понес наказание за годы опеки над дочерью. Эмоциональное заявление артистка опубликовала в Instagram, однако вскоре удалила свой пост. Об этом сообщает Daily Mail.

"Вы все меня знаете: я простила и всегда поступала по-человечески. Интересно, почему бог отнял ноги у моего отца?" - написала Спирс.

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По словам певицы, во время опекунства отец лишил ее имени, возможности путешествовать и права на свободную жизнь. Как отмечает издание, Джейми Спирс действительно лишился одной ноги - конечность пришлось ампутировать из-за бактериальной инфекции.

Ранее Бритни рассказывала о последствиях многолетнего опекунства для своего психического состояния. Певица признавалась, что скучает по временам, когда испытывала уважение к окружающим и чувствовала с ними единство.

Под опекой отца Бритни Спирс находилась около 13 лет. Джейми Спирс контролировал не только финансовые вопросы дочери, но также ее творческую деятельность и личную жизнь.

Многолетнее опекунство над певицей было прекращено решением американского суда 13 ноября 2021 года.

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О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

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