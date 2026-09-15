"Бог отнял ноги": Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание

Кратко:
- Джейми Спирс лишился одной ноги
- Под опекой отца Бритни Спирс находилась около 13 лет
Американская певица Бритни Спирс намекнула, что ее отец Джейми понес наказание за годы опеки над дочерью. Эмоциональное заявление артистка опубликовала в Instagram, однако вскоре удалила свой пост. Об этом сообщает Daily Mail.
"Вы все меня знаете: я простила и всегда поступала по-человечески. Интересно, почему бог отнял ноги у моего отца?" - написала Спирс.видео дня
По словам певицы, во время опекунства отец лишил ее имени, возможности путешествовать и права на свободную жизнь. Как отмечает издание, Джейми Спирс действительно лишился одной ноги - конечность пришлось ампутировать из-за бактериальной инфекции.
Ранее Бритни рассказывала о последствиях многолетнего опекунства для своего психического состояния. Певица признавалась, что скучает по временам, когда испытывала уважение к окружающим и чувствовала с ними единство.
Под опекой отца Бритни Спирс находилась около 13 лет. Джейми Спирс контролировал не только финансовые вопросы дочери, но также ее творческую деятельность и личную жизнь.
Многолетнее опекунство над певицей было прекращено решением американского суда 13 ноября 2021 года.
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О персоне: Бритни Спирс
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
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