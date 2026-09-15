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"Вот такой пост": Мирзоян значительно похудел после отказа от трех продуктов

Кристина Трохимчук
15 сентября 2026, 12:32
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Украинский певец устроил для себя длительное испытание.
Арсен Мирзоян - похудение
Арсен Мирзоян - похудение / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • На сколько килограммов похудел Арсен Мирзоян за три месяца
  • От каких трех привычных продуктов полностью отказался артист

Украинский певец Арсен Мирзоян поделился результатами своей работы над собой. В интервью Славе Демину исполнитель рассказал, что решил устроить для себя длительный пост и продолжает соблюдать его до сих пор.

Всего за три летних месяца артисту удалось сбросить семь килограммов благодаря осознанному пересмотру ежедневного рациона. Он полностью отказался от нескольких ранее привычных продуктов.

видео дня

"Я не употреблял алкоголь, не ел мяса и не ел сладкое. Мясо все лето не ел до сих пор. Вот такой пост. Но ем рыбу", - признался артист.

Арсен Мирзоян сбросил 7 килограмм
Арсен Мирзоян сбросил 7 килограмм / скрин из видео

Мирзоян отметил, что самым тяжелым оказался первый месяц без привычных мясных блюд. Впрочем, со временем организм полностью адаптировался к новому режиму питания. Несмотря на ощутимые результаты, певец не торопится причислять себя к вегетарианцам. По его словам, это лишь временный период и сознательное ограничение, а не кардинальная смена образа жизни.

Как сейчас выглядит Арсен Мирзоян
Как сейчас выглядит Арсен Мирзоян / скрин из видео

Артист подчеркнул, что не обращался за рекомендациями к диетологам или врачам. Решение перейти на такой рацион стало его личным экспериментом для проверки собственной выдержки и оценки самочувствия.

"Я хочу посмотреть на свои анализы, к чему это приведет. Возможно, надо завязывать", - с улыбкой подытожил Мирзоян.

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О персоне: Арсен Мирзоян

Арсен Мирзоян - украинский певец, участник шоу "Голос страны" (1 сезон). Заслуженный артист Украины (2020). В браке с певицей Тоней Матвиенко, сообщает Википедия.

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