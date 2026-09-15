"Вот такой пост": Мирзоян значительно похудел после отказа от трех продуктов

Украинский певец устроил для себя длительное испытание.

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Арсен Мирзоян - похудение / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

На сколько килограммов похудел Арсен Мирзоян за три месяца

От каких трех привычных продуктов полностью отказался артист

Украинский певец Арсен Мирзоян поделился результатами своей работы над собой. В интервью Славе Демину исполнитель рассказал, что решил устроить для себя длительный пост и продолжает соблюдать его до сих пор.

Всего за три летних месяца артисту удалось сбросить семь килограммов благодаря осознанному пересмотру ежедневного рациона. Он полностью отказался от нескольких ранее привычных продуктов.

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"Я не употреблял алкоголь, не ел мяса и не ел сладкое. Мясо все лето не ел до сих пор. Вот такой пост. Но ем рыбу", - признался артист.

Арсен Мирзоян сбросил 7 килограмм / скрин из видео

Мирзоян отметил, что самым тяжелым оказался первый месяц без привычных мясных блюд. Впрочем, со временем организм полностью адаптировался к новому режиму питания. Несмотря на ощутимые результаты, певец не торопится причислять себя к вегетарианцам. По его словам, это лишь временный период и сознательное ограничение, а не кардинальная смена образа жизни.

Как сейчас выглядит Арсен Мирзоян / скрин из видео

Артист подчеркнул, что не обращался за рекомендациями к диетологам или врачам. Решение перейти на такой рацион стало его личным экспериментом для проверки собственной выдержки и оценки самочувствия.

"Я хочу посмотреть на свои анализы, к чему это приведет. Возможно, надо завязывать", - с улыбкой подытожил Мирзоян.

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О персоне: Арсен Мирзоян Арсен Мирзоян - украинский певец, участник шоу "Голос страны" (1 сезон). Заслуженный артист Украины (2020). В браке с певицей Тоней Матвиенко, сообщает Википедия.

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